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Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 19:01
Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила", от которой балдеют слушатели

Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила". Это пятый сингл из альбома "Королева ночи" в новой аранжировке.

Поклонники Поляковой ликуют. Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион.

Сингл "Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода, и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет. 

Оля Полякова - Звонила

Текст песни "Звонила":

Ты сейчас далеко
В окружении гостей
Льется музыка и вино
А я все жду и жду новостей
Но тебе все равно
Ты где то на стороне
На душе у тебя легко
Моя душа сгорает в огне

А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала

Надоело молчать
Прятать чувства свои
Легче просто с тобой порвать
Чем каждый раз молчать о любви
Видно время пришло
Правду всю рассказать
Сердце хрупкое, как стекло
Легко разбить невозможно собрать

А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала

Но не смотря ни на что
Я буду снова, и снова тебе звонить
Чтобы ты знал, что таких как я
Как я легко терять
Невозможно забыть

Пользователи сети восхищены новым треком.

  • Полное ощущение, что эту песню я слышала много раз на дискотеке, лет 30 назад.
  • Все ностальгические нотки звучат! Оля Спасибо что заставляешь напомнить нам времена 90-х и возвращаешь нас в прошлое, ведь иногда необходимо обернуться назад
  • Это новый хит!
  • Это хит! Олечка как всегда держит свой уровень!
  • Зашла песня! Оля в теме, что надо слушателю!

Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть

Скриншот

Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть

Скриншот

Ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети.

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