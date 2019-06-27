Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть

Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила", от которой балдеют слушатели
Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила". Это пятый сингл из альбома "Королева ночи" в новой аранжировке.
Поклонники Поляковой ликуют. Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион.
Сингл "Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода, и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.
Оля Полякова - Звонила
Текст песни "Звонила":
Ты сейчас далеко
В окружении гостей
Льется музыка и вино
А я все жду и жду новостей
Но тебе все равно
Ты где то на стороне
На душе у тебя легко
Моя душа сгорает в огне
А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала
Надоело молчать
Прятать чувства свои
Легче просто с тобой порвать
Чем каждый раз молчать о любви
Видно время пришло
Правду всю рассказать
Сердце хрупкое, как стекло
Легко разбить невозможно собрать
А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала
Но не смотря ни на что
Я буду снова, и снова тебе звонить
Чтобы ты знал, что таких как я
Как я легко терять
Невозможно забыть
Пользователи сети восхищены новым треком.
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