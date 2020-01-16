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Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2020 - 17:28
Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что всегда мечтала о сестре-близнеце

После уютного празднования Нового года с мужем и сыночком Регина Тодоренко уехала к родителям в родную Одессу, взяв с собой и годовалого Майкла. Там телеведущая уже успела поразить сменой имиджа и похвасталась в сети новой прической. Она много гуляет по любимому городу и с удовольствием проводит время с родными. В новой публикации в своем Instagram Регина показала редкое фото со своей младшей сестрой.

Правда, не родной, а двоюродной - но при этом девушки все равно невероятно похожи друг на друга. На фото Регина и Аня запечатлены в обнимку на берегу моря, при этом на Тодоренко забавная красная шапка. К слову, обе они без макияжа и выглядят просто очаровательно.

"Всегда хотела сестру близнеца, но хромосомы распорядились иначе! И сестра у меня двоюродная! И младше меня на 8 лет. И казалось бы мы такие разные, но души, души-то друг друга знают ещё с прошлой жизни. Люблю тебя", - трогательно подписала кадр Тодоренко.

Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой

Фото: Регина Тодоренко с кузиной (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики тут же отметили поразительное сходство сестер и оставили много теплых отзывов душевному снимку.

  • Регина, вы очень похожи. это так волшебно
  • похожи! обе хорошенькие
  • Вы очень похожи и разницы в возрасте не видно, если вас накрасить одинаково и уложить одинаково - то мечта сбылсь) идея для фотосессии)
  • Очень похожи
  • Какие красоточки. иногда с двоюродными сестрами понимание лучше, чем с родными
  • Красуні
  • Вот если одинаково одеть и накрасить, вообще не отличить. похожи нереально
  • Похожи
  • Все равно очень похожи)
  • Как мило
  • Красоточки
  • Как родные
  • а вы похожи тут, прям как родные, и разница в возрасте не заметна
  • Милота

Нереально похожи! Регина Тодоренко очаровала редким фото с сестрой

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко умилила домашним фото с сыном Михаилом из Одессы.

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