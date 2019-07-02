Неразлучны: Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки

Джамала поделилась с поклонниками очень трогательным семейным моментом, а именно – певица показала несколько фото и видео, сделанных во время одной из ежедневных прогулок с сыном. В перерывах между постоянными репетициями, а также прямым эфирами шоу Голос.Діти, где Джамала является одним из звездных тренеров, певица также находит время и на родных.

Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница показала, как вечером прогуливается с сыном Эмиром-Рахманом (27 марта мальчику исполнился один год), а также с мужем Сеит-Бекиром. Счастливая пара отвела своего сыночка на детскую площадку. И кстати, вместе со своими хозяевами также на прогулку вышла и их домашняя любимица – померанский шпиц по кличке Баду.

На фото Эмир-Рахман позирует, сидя в коляске. Рядом с ним также забавно лежит Баду. Джамала в шутку уточнила, что они – "неразлучные друзья".

На втором фото позирует и Джамала, которая с сыном и собачкой смотрит в сторону.

"Главное – мыслить в одном направлении", - подписала фото певица.

Джамала с сыном и собачкой Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сын Джамалы Эмир-Рахман и Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица показала и короткое видео. Судя по всему, Эмир-Рахман – не большой любитель сидеть в коляске. Мальчик не против и сам ее прокатить, пока в это время там отдыхает Баду.

Так, на видео в коляске сидит собачка. А Эмир со всем серьезностью катает домашнего любимчика.

"Баду перемещается исключительно так с Эмиром", - пишет Джамала. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, что в последнее время певица все чаще и чаще радует поклонников семейными фото и видео. Одна из недавних фотосессий исполнительницы буквально произвела фурор в сети. Так, Джамала растрогала семейной фотосессией в лавандовом поле. Певица показала фанам очень яркие и душевные фото. Вся семья собралась на фотосессию в лавандовом поле под Киевом.

Кстати, до этого Джамала показала бекстэйдж видео с красочной фотосессии среди лаванды.