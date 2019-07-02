Нерозлучні: Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки

Джамала поділилася з шанувальниками дуже зворушливим сімейним моментом, а саме – співачка показала декілька фото і відео, зроблених під час щоденних прогулянок з сином. У перервах між постійними репетиціями, а також прямими ефірами шоу Голос.Діти, де Джамала є одним із зіркових тренерів, співачка також знаходить час і на рідних.

Так, на своїй instagram-сторінці українська співачка показала, як увечері прогулюється з сином Еміром-Рахманом (27 березня хлопчикові виповнився один рік), а також з чоловіком Сеїт-Бекіром. Щаслива пара відвела свого синочка на дитячий майданчик. І до речі, разом зі своїми господарями також на прогулянку вийшла і їх домашня улюблениця – померанський шпіц по кличці Баду.

На фото Емір-Рахман позує, сидячи у візку. Поруч з ним також забавно лежить Баду. Джамала жартома уточнила, що вони – "нерозлучні друзі".

На другому фото позує і Джамала, яка з сином і собачкою дивиться в бік.

"Головне – мислити в одному напрямку", - підписала фото співачка.

Джамала з сином і собачкою Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Син Джамали Емір-Рахман і Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка показала і коротке відео. Судячи з усього, Емір-Рахман – не великий любитель сидіти в колясці. Хлопчик не проти і сам її покатати, поки в цей час там відпочиває Баду.

Так, на відео в колясці сидить собачка. А Емір з усією серйозністю катає домашнього улюбленця.

"Баду переміщається виключно так з Еміром", - пише Джамала. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Нагадаємо, що останнім часом співачка все частіше і частіше радує шанувальників сімейними фото і відео. Одна з недавніх фотосесій виконавиці буквально викликала фурор в мережі. Так, Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі. Співачка показала фанам дуже яскраві і душевні фото. Уся родина зібралася на фотосесію в лавандовом полі під Києвом.

До речі, до цього Джамала показала бекстэйдж відео з барвистої фотосесії серед лаванди.