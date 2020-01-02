Так непривычно: дочь Оли Поляковой сделала пирсинг носа и впервые "коротко" подстриглась (видео)

Новый год - период обновлений. Именно с наступлением нового года многие решаются на изменения и поступки, в которых отказывали себе долгое время. Дочка Оли Поляковой также решилась на эксперименты со внешностью - и даже несколько! О чем поспешила сообщить многотысячной армии поклонников. К примеру, 14-летняя девушка сделала себе пирсинг носа. И весьма болезненный. Что также показала на видео.

Так, в разделе сториз на своей страничке в сети instagram Полякова-младшая показала парочку видео, хвастаясь стильными “новинками”. Первым делом Маша сообщила, что проколола нос. При этом одну из самых болезненных его точек, а именно - носовую перегородку между ноздрями. Пирсинг этой части называется септум.

Для большей уверенности своих поклонников (скорее всего, не все поверили Маше) девушка записала на видео подтверждение.

Еще одна “новинка 2020 года” - дочка Поляковой впервые подстриглась. Как известно, девушка отличалась среди поклонников своими действительно роскошными густыми и длинными волосами. При этом поклонники Маши постоянно спрашивают у своей любимицы, благодаря чему ей удалось отрастить такую копну волос.

Маша Полякова похвасталась пирсингом в носу — септум

Похоже, что Маша немного подустала и решила немного уменьшить длину. Но на самом деле волосы все равно остались по пояс. Хотя, по словам Маши, для нее это очень “коротко” и непривычно. Соответствующее видео появилось на youtube-канале Glam Wish.

Маша Полякова с длинными волосами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

… и после стрижки

Отметим, что ранее Оля Полякова покорила "космическим" луком в финале шоу Х-фактор 10. Кстати, победительницей юбилейного проекта стала 17-летняя Элина Иващенко, получившая во время финального 16 эфира самую большую поддержку зрителей. Для этого эфира украинская певица выбрала действительно праздничный наряд, а именно - золотой костюм из-мини юбки и жакета. Кстати, образ получился в духе 90-х. Более того, наряд Ольги декорирован дополнительно искусственными разноцветными камнями.

Ярка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее стало известно, сколько зарабатывает 14-летняя дочь Оли Поляковой на блоге.