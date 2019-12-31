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"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением

Lite » Мода 31.12.2019 - 12:29
"Красотка мамина": дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша устроила зажигательные танцы у елки

14-летняя дочь Оли Поляковой, уже весьма успешная блогерша Маша Полякова успела перед Новым годом съездить с папой покататься на лыжах - девушка с удовольствием показала в сети красочные фото и видео с заснеженных склонов. А накануне 31 декабря она решила поделиться с подписчиками, которых в ее Instagram уже более 139 тысяч, новогодним настроением.

Маша опубликовала веселое и забавное видео, на котором зажигательно танцует на фоне наряженной и переливающейся огнями елки под новогодние мелодии. В какой-то момент гирлянда на елочке даже начинает мигать в такт музыке!

Девочка одета в клетчатую юбку и черный пуловер, а свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.

Видео: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Немножко новогоднего настроения вам в ленту. Что бы вы понимали елка сама начала танцевать под музыку", - поделилась Полякова-младшая.

Комментаторы поблагодарили Машу за прекрасное настроение и оставили ей много теплых отзывов, поздравляя с Новым годом.

  • Крутышка
  • Красотка мамина, так похожи. Как две подружки.
  • З наступающим новим роком
  • Очень красивая
  • Музыкальная ёлка. Чувствует ритм. С наступающим новым годом!
  • Очень красивая, как на маму похожа
  • Ты самая красивая, хорошая,милая,добрая. акаунт огонь
  • Красиво
  • Красотка на маму похожа
  • Очень прикольно вишло
  • Дуже кльова. Волосся прям заворожує. Рапунцель наша
  • Маша зажигает

&quot;Красотка мамина&quot;: дочь Оли Поляковой зарядила новогодним настроением

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.

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