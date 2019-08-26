"Неподдельные эмоции": Вера Брежнева очаровала утренним образом в постели

Вера Брежнева, которая недавно разоткровенничалась о своем муже Валерии Меладзе и сделала интимные признания о его предпочтениях, в этот раз решила порадовать поклонников нежными утренними фото.

Певица опубликовала серию снимков, сделанных для глянцевого журнала, на которых позировала в монохромной обстановке спальни. Знаменитость для фото выбрала очень простой образ, как будто только что проснувшейся девушки со слегка взъерошенными волосами и без макияжа. Наряд тоже был соответствующий — боди молочного оттенка и серый объемный свитер.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Основной упор в съемке стилисты сделали не на яркость внешности или декор, а на эмоции и выражение лица Веры — на всех фото артистка искренне смеется. Сама Вера, прокомментировав кадры, уточнила, что такое настроение, как на снимках — ее привычное состояние.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Чаще бываю именно в таком настроении. Особенно, когда рядом люди, с которыми могу быть расслабленной, даже на работе. Так случилось и на этой съёмке. Команда была на одной волне, в одном прекрасном настроении. А фотограф просто и талантливо запечатлел это... Поэтому я на всех фото получилась настоящей", - описала Вера процесс съемок.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Поклонники творчества знаменитости не удержались от комментариев и похвалили Веру за искренние эмоции и по-домашнему "уютные" фото:

Вера, как у Вас получаются такие душевные красивые фотографии или же такой идеальный фотограф, который сумел словить неподдельные эмоции, это дорогого стоит..прелесть

Вера, вы супер! Как вам удаётся сохранять такую фигуру?

Обожаю. Вера, благодарю за мотивацию, пример любви, искренности и счастье в каждом дне. Обнимаю

Нереальная!

такие тёплые и душевные фото! И вы на них такая нежная, живая, настоящая и немного домашняя, уютная. Родные обычно нас таких гораздо больше любят) как-будто сонных, с взъерошенными волосами)

Фотографии со вкусом, нечего лишнего

ВЕРА ВЫ СЕКСУАЛЬНАЯ

Какая нежность

Супер))))

Стоит отметить, что недавно Вера Брежнева провела еще одну впечатляющую фотосессию, на это раз у бассейна. Изюминкой кадров, на которых певица позировала в бикини стал объемный свитер и массивная милитари-обувь.

А еще поразили поклонников топлес-кадры от Веры Брежневой. Для рекламы одного из продуктов для женщин певица согласилась на откровенные кадры.