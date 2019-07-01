Непобедимая пара: Алина Гросу показала уникальные кадры со свадьбы (видео)

Алина Гросу посвятила свою возлюбленному, мужу Александру трогательную песню под названием "Непобедима" – это искренняя и чистая ода любви от GROSU.

Эту песню Алина Гросу посвятила своему возлюбленному и новому этапу их совместной жизни, нарекая их союз ярким, крепким и по-своему уникальным, вызывающим восхищение окружающих.



"В этот миг начинается наша история" – предвкушая торжественный и трогательный момент свадьбы, Алина и Александр знаменуют одно из главных событий своей жизни праздником, который запомнится каждому и навсегда. Свадьба в старинном замке на территории благородной усадьбы, самые верные друзья и близкие люди, которые, как и сама Алина, знают цену успеху, но никогда не станут мешать ее с настоящей дружбой.

GROSU - Непобедима

Именно на свадьбе GROSU впервые исполняет эту песню перед гостями и Александром. Став ее второй половинкой, он вдохновил ее на эту песню, вдохновил на новую открывающуюся перед ней жизнь, полную счастливых и ярких моментов, которые обязательно сделают их связь, как и их самих, крепче. Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из самых глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра.



Сегодня состоялась премьера lyric video "Непобедима" на официальном канале GROSU на YouTube с эксклюзивными кадрами со свадьбы и росписи молодых.

Свадьба Алины Гросу и ее избранника Александра

Вскоре состоится громкий выход клипа, который позволит восхититься прошедшим событием не только его гостям, но и всему миру, готовому порадоваться за счастье новоиспеченной семьи, за их чистую и безграничную любовь.

Свадьба Алины Гросу и ее избранника Александра

Напомним, до этого Алина Гросу показала романтичное видео со свадебной церемонии в Москве. Дело в том, что пара расписалась еще 1 июня в Москве. А вот сыграть пышную свадьбу решили уже в Италии - 23 июня.

После свадьбы молодожены остались в Италии для небольшого отдыха. Там Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье - певица окунулась в озеро Гарда прямо в одежде и сделала эффектные фото.