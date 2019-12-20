Неожиданно! Виктория Бекхэм призналась, что подарит Дэвиду на Рождество

Виктория Бекхэм обожает давать советы по стилю, тренировкам и макияжу. Знаменитая красавица часто делится обучающими роликами, записывает видео для своего микроблога и YouTube-канала, в которых по ходу старается рассказывать интересные факты о себе. Недавно вместе с подругой – звездным визажистом Лизой Элдридж – они продемонстрировали два варианта макияжа на праздники. Но разговоры, разумеется, вышли далеко за пределы теней и идеальной тональной основы.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В преддверии Рождества они коснулись такой актуальной темы, как подарки. И Виктория поспешила рассказать, что подготовила своему любимому супругу. По словам бизнесвумен, это был сложный выбор, но результатом она довольна. «Что подарить Дэвиду? У него есть все! Так что я решила подарить ему паззл… с моим портретом! Шучу! Это будет фото всех детей… Но это будет действительно сложный паззл со множеством элементов. Дэвид, возможно, будет собирать его до следующего Рождества», – пошутила Виктория, известная чувством юмора.

Бекхэмы обожают семейные праздники (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм обожают семейные праздники и стараются каждый из них проводить вместе. В этом году пара отметила 20 лет со дня свадьбы, и, похоже, эта дата еще сильнее сплотила знаменитостей. Они регулярно ездят на совместный отдых, вместе с детьми устраивают вечеринки, а также стараются поддерживать друг друга в рабочих проектах.

К примеру, Дэвид не пропускает ни одного показа своей супруги, на своей странице в Instagram пиарит ее косметический бренд. А Виктория хвалит достижения мужа – экс-футболиста, а теперь бизнесмена и основателя собственной компании – и не упускает случая рассказать, как гордится им. К слову, что Дэвид подготовил для Виктории на Рождество, остается загадкой. Но наверняка нечто не менее оригинальное!