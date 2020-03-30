"Неожиданная концовка": Леся Никитюк показала, как занимается уборкой на карантине

Ведущая отмыла всю квартиру, собаку и даже себя
Леся Никитюк - деятельная натура, и сидеть дома на карантине дается ей не очень легко. Телеведущая и там старается все время чем-то заниматься - недавно она поделилась с поклонниками внушительным списком дел, которые успела переделать всего за один день! Не забывает она и о тренировках - ведь нужно поддерживать форму, а также ведет интересные эфиры в Instagram.
А когда становится совсем уж скучно - Леся начинает заниматься уборкой. Как именно это происходит, народная любимица показала в забавном видео. В ролике босоногая звезда, одетая в серые спортивные штаны и черную футболку, начинает намывать квартиру - зеркало, пол и другие места.
После чего переключается на свою любимую собаку Рафика, а в конце зрителей ждет сюрприз! Никитюк сидит в ванной топлес, а одетая в желтый костюм девушка моет ей спинку.
Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"А как вы убираете??? прямой эфир в 20.30 жду! #карантинніВечорниці", - прокомментировала публикацию Леди Ле.
Пользователи сети оценили веселое видео и поблагодарили Никитюк за дозу позитива - особенно многих впечатлила неожиданная жаркая концовка ролика.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, Леся Никитюк эмоционально рассказала о деталях прямого эфира со своим кумиром Джаредом Лето.