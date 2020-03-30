ru
ua

"Несподівана кінцівка": Леся Нікітюк показала, як займається прибиранням на карантині

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Ведуча відмила всю квартиру, собаку і навіть себе

Леся Нікітюк - діяльна натура, і сидіти вдома на карантині дається їй не дуже легко. Телеведуча і там намагається весь час чимось займатися - нещодавно вона поділилася з шанувальниками значним списком справ, які встигла переробити всього за один день! Не забуває вона й про тренування - адже потрібно підтримувати форму, а також веде цікаві ефіри в Instagram.

А коли стає зовсім вже нудно - Леся починає займатися прибиранням. Як саме це відбувається, народна улюблениця показала в цікавому відео. У ролику босонога зірка, одягнена в сірі спортивні штани і чорну футболку, починає намивати квартиру - дзеркало, підлогу та інші місця.

Після чого переходить на свою улюблену собаку Рафіка, а в кінці глядачів чекає сюрприз! Нікітюк сидить у ванній топлес, а одягнена в жовтий костюм дівчина миє їй спинку.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"А як ви прибираєте??? прямий ефір о 20.30 чекаю! #карантинніВечорниці", - прокоментувала публікацію Леді Ле.

Користувачі мережі оцінили веселе відео і подякували Нікітюк за дозу позитиву - особливо багатьох вразила несподівана спекотна кінцівка ролика.

  • Я прибираю так само
  • Мі ще краще убираєм
  • Особливо подобається ,як вас миє філіпінка
  • Несподівана кінцівка
  • Спасибі за настрій
  • Класно
  • Тут і прибирання і зарядка
  • Це можна дивитися вічно
  • Прибираю приблизно також
  • Треба було пісню, про вірус підставити
  • Останній момент був несподіваним
  • Леся - ти бомба!
  • Це мега розрив,чесно!!!
  • Фінал просто добивши
  • Вєстіку ніс полірнула
  • Класно получилося,Леська,ти Суперрррр
  • ж Вмієш розсмішити, Лесі Оскар, Оскар, Оскар
  • Талановита людина - має талант до всього

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру зі своїм кумиром Джаредом Лето.

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео) Пісня "Жіночого Кварталу" про коронавірус підірвала інтернет (відео)
Читати всі новини