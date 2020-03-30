"Несподівана кінцівка": Леся Нікітюк показала, як займається прибиранням на карантині

Леся Нікітюк - діяльна натура, і сидіти вдома на карантині дається їй не дуже легко. Телеведуча і там намагається весь час чимось займатися - нещодавно вона поділилася з шанувальниками значним списком справ, які встигла переробити всього за один день! Не забуває вона й про тренування - адже потрібно підтримувати форму, а також веде цікаві ефіри в Instagram.

А коли стає зовсім вже нудно - Леся починає займатися прибиранням. Як саме це відбувається, народна улюблениця показала в цікавому відео. У ролику босонога зірка, одягнена в сірі спортивні штани і чорну футболку, починає намивати квартиру - дзеркало, підлогу та інші місця.

Після чого переходить на свою улюблену собаку Рафіка, а в кінці глядачів чекає сюрприз! Нікітюк сидить у ванній топлес, а одягнена в жовтий костюм дівчина миє їй спинку.

Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"А як ви прибираєте??? прямий ефір о 20.30 чекаю! #карантинніВечорниці", - прокоментувала публікацію Леді Ле.

Користувачі мережі оцінили веселе відео і подякували Нікітюк за дозу позитиву - особливо багатьох вразила несподівана спекотна кінцівка ролика.

Я прибираю так само

Мі ще краще убираєм

Особливо подобається ,як вас миє філіпінка

Несподівана кінцівка

Спасибі за настрій

Класно

Тут і прибирання і зарядка

Це можна дивитися вічно

Прибираю приблизно також

Треба було пісню, про вірус підставити

Останній момент був несподіваним

Леся - ти бомба!

Це мега розрив,чесно!!!

Фінал просто добивши

Вєстіку ніс полірнула

Класно получилося,Леська,ти Суперрррр

ж Вмієш розсмішити, Лесі Оскар, Оскар, Оскар

Талановита людина - має талант до всього

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру зі своїм кумиром Джаредом Лето.