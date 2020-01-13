Неоднозначный человек: Винницкая поделилась откровениями о своем отце

Алена Винницкая – певица, ведущая программы «Зірковий шлях» и экс-солистка «ВИА Гра» продолжает делиться жизенными откровениями. Ранее исполнительница откровенно призналась, почему у нее нет детей. В последнее время журналисты тактично или прямо в лоб стали часто спрашивать Алену о детях. И Винницкая не скрывает, она уже давно готова стать мамой. Однако из-за семейных передряг этого до сих пор не произошло. А недавно Винницкая рассказала о своей самой тяжелой в жизни утрате.

В детстве Алену Винницкую называли будущей поэтессой, потому что она всерьез увлеклась поэзией. Отец во всем поддерживал дочь, считал ее уникальной и рассылал стихотворения во все газеты. Но и сегодня телеведущей непросто о нем говорить.

«Он был очень неоднозначным человеком. Я не готова рассказать о нем все без уважения к своей матери. Поэтому я только могу сказать, что он сделал и очень много плохих вещей, но и очень много хорошего для меня», – призналась Алена Винницкая.

Самая большая боль в жизни известной певицы и телеведущей связана с отцом. По словам Алены Винницкой, он так и не увидел ее успеха и кем она стала.

«Отец умер, когда мне был 21 год, на тот момент я еще не работала на телевидении», – рассказала «Зірковому шляху» певица и телеведущая.

Вскоре стихотворения, которые она начала писать еще в детстве, словно сами стали ложиться на музыку. У Алены Винницкой появился свой коллектив, а через время о ней узнала вся Украина.

Напомним, ранее Алена Винницкая ответила на слухи о расставании с Сергеем Большим.