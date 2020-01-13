Неоднозначный человек: Винницкая поделилась откровениями о своем отце

При этом Винницкая не хочет говорить обо всем - из уважения к матери
Алена Винницкая – певица, ведущая программы «Зірковий шлях» и экс-солистка «ВИА Гра» продолжает делиться жизенными откровениями. Ранее исполнительница откровенно призналась, почему у нее нет детей. В последнее время журналисты тактично или прямо в лоб стали часто спрашивать Алену о детях. И Винницкая не скрывает, она уже давно готова стать мамой. Однако из-за семейных передряг этого до сих пор не произошло. А недавно Винницкая рассказала о своей самой тяжелой в жизни утрате.
В детстве Алену Винницкую называли будущей поэтессой, потому что она всерьез увлеклась поэзией. Отец во всем поддерживал дочь, считал ее уникальной и рассылал стихотворения во все газеты. Но и сегодня телеведущей непросто о нем говорить.
Самая большая боль в жизни известной певицы и телеведущей связана с отцом. По словам Алены Винницкой, он так и не увидел ее успеха и кем она стала.
Вскоре стихотворения, которые она начала писать еще в детстве, словно сами стали ложиться на музыку. У Алены Винницкой появился свой коллектив, а через время о ней узнала вся Украина.
Напомним, ранее Алена Винницкая ответила на слухи о расставании с Сергеем Большим.