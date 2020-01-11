Было больно: Алена Винницкая ответила на слухи о расставании с Сергеем Большим

Певица призналась, что певец был жесток в общении с ней
В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Алена Винницкая рассталась с мужем. Телеведущая, которая ранее призналась, почему у нее нет детей, в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» впервые откровенно поделилась подробностями своей личной жизни.
Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, хотя это не была любовь с первого взгляда. Будущий муж достаточно долго ухаживал за Аленой, а когда умер ее отец, Сергей очень помог и поддержал любимую девушку.
Они вместе проходили взлеты и падения в карьере Алены, но в 2014 году гастрольный график певицы остановился.
Алена Винницкая и Сергей Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)
На фоне внутренних изменений разрушилась и личная жизнь. Алена и Сергей разошлись и два с половиной года жили раздельно.
Однако после расставания они не перестали общаться. По-прежнему остались близкими друг другу людьми. И Алена честно призналась журналистам программы «Зірковий шлях»: чтобы в отношениях с Сергеем все снова наладилось, ей пришлось обратиться к психотерапевту.
В течение трех лет Алена Винницкая искала себя и ответы на свои вопросы. Она училась заново жить и только недавно смогла вздохнуть полной грудью и дать отношениям с Сергеем второй шанс.
Напомним, ранее Винницкая рассказала о своей системе питания и стройности.