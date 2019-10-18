"Необычно": Вика из НеАнгелов решилась на эксперимент со внешностью

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни - к примеру, она просто-таки засыпала сеть красочными фото своего райского отдыха на Мальдивах. Сейчас группа отправилась в тур по Украине с новым альбомом, так что у артистки меньше времени на соцсети.

Но она все равно старается что-то выкладывать - так, в Черкассах певица решилась на небольшой эксперимент со своей внешностью, а результатом поделилась в Instagram. Все привыкли видеть брюнетку с гладкими волосами, однако на этот раз она предстала на фото с пышными кудряшками.

Счастливая Вика в белой рубашке и лосинах с милитари принтом позирует, сидя на скамейке.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Черкассы, Спасибо!!!!!!! Уезжаю от вас с миллионом кучеряшек и мурашек! Ровные — завить, прямые — выровнять. А вы любите экспериментировать со своей внешностью?" - прокомментировала исполнительница.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры артистки поспешили поделиться своими впечатлениями - большинству понравилась необычная прическа девушки, однако некоторые отметили, что ровные волосы идут ей больше.

Красота — это страшная сила!

Тебе идёт просто все. Красота наша!!

супер, такая лёгкая, воздушная

Вылитая Кудряшка Сью

Ой, как тебе круто

Ви дуже гарна, але кучері не дуже личать) передній образ просто мега

Хоть бери и "Дельтаплан" пой!!! Красуня

Ви дуже красиві, але не тоді, коли кучеряві)))

Класс, не видела тебя ещё в таком образе

Кучеряшки БОМБА тебе очень идут

Крутяшка, не узнала сразу с кудрями, необычно , но прикольно

Такая милашка, супер кучеряшки

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными - певица засветила свою сестру Юлию, а также любимую племянницу Лизу.

Ранее Вика из НеАнгелов покорила танцевальной тренировкой у пилона и показала, как разучивает новые па с партнером.