"Необычно": Вика из НеАнгелов решилась на эксперимент со внешностью

Певица предстала перед фанатами с непривычной прической
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни - к примеру, она просто-таки засыпала сеть красочными фото своего райского отдыха на Мальдивах. Сейчас группа отправилась в тур по Украине с новым альбомом, так что у артистки меньше времени на соцсети.
Но она все равно старается что-то выкладывать - так, в Черкассах певица решилась на небольшой эксперимент со своей внешностью, а результатом поделилась в Instagram. Все привыкли видеть брюнетку с гладкими волосами, однако на этот раз она предстала на фото с пышными кудряшками.
Счастливая Вика в белой рубашке и лосинах с милитари принтом позирует, сидя на скамейке.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Черкассы, Спасибо!!!!!!! Уезжаю от вас с миллионом кучеряшек и мурашек! Ровные — завить, прямые — выровнять. А вы любите экспериментировать со своей внешностью?" - прокомментировала исполнительница.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловеры артистки поспешили поделиться своими впечатлениями - большинству понравилась необычная прическа девушки, однако некоторые отметили, что ровные волосы идут ей больше.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными - певица засветила свою сестру Юлию, а также любимую племянницу Лизу.
Ранее Вика из НеАнгелов покорила танцевальной тренировкой у пилона и показала, как разучивает новые па с партнером.