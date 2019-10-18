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"Необычно": Вика из НеАнгелов решилась на эксперимент со внешностью

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Певица предстала перед фанатами с непривычной прической

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни - к примеру, она просто-таки засыпала сеть красочными фото своего райского отдыха на Мальдивах. Сейчас группа отправилась в тур по Украине с новым альбомом, так что у артистки меньше времени на соцсети.

Но она все равно старается что-то выкладывать - так, в Черкассах певица решилась на небольшой эксперимент со своей внешностью, а результатом поделилась в Instagram. Все привыкли видеть брюнетку с гладкими волосами, однако на этот раз она предстала на фото с пышными кудряшками.

Счастливая Вика в белой рубашке и лосинах с милитари принтом позирует, сидя на скамейке.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Черкассы, Спасибо!!!!!!! Уезжаю от вас с миллионом кучеряшек и мурашек! Ровные — завить, прямые — выровнять. А вы любите экспериментировать со своей внешностью?" - прокомментировала исполнительница.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловеры артистки поспешили поделиться своими впечатлениями - большинству понравилась необычная прическа девушки, однако некоторые отметили, что ровные волосы идут ей больше.

  • Красота — это страшная сила!
  • Тебе идёт просто все. Красота наша!!
  • супер, такая лёгкая, воздушная
  • Вылитая Кудряшка Сью
  • Ой, как тебе круто
  • Ви дуже гарна, але кучері не дуже личать) передній образ просто мега
  • Хоть бери и "Дельтаплан" пой!!! Красуня
  • Ви дуже красиві, але не тоді, коли кучеряві)))
  • Класс, не видела тебя ещё в таком образе
  • Кучеряшки БОМБА тебе очень идут
  • Крутяшка, не узнала сразу с кудрями, необычно , но прикольно
  • Такая милашка, супер кучеряшки

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Вика из НеАнгелов показала редкое фото с самыми родными - певица засветила свою сестру Юлию, а также любимую племянницу Лизу.

Ранее Вика из НеАнгелов покорила танцевальной тренировкой у пилона и показала, как разучивает новые па с партнером.

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