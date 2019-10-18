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"Незвично": Віка з НеАнгелів зважилася на експеримент із зовнішністю

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Співачка постала перед фанатами з незвичною зачіскою

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели регулярно ділиться з шанувальниками моментами свого життя - наприклад, вона просто-таки засипала мережу барвистими фото свого райського відпочинку на Мальдівах. Зараз група відправилася в тур по Україні з новим альбомом, так що у артистки менше часу на соцмережі.

Але вона все одно намагається щось викладати - так, у Черкасах співачка зважилася на невеликий експеримент зі своєю зовнішністю, а результатом поділилася в Instagram. Всі звикли бачити брюнетку з гладким волоссям, однак на цей раз вона з'явилася на фото з пишними кучерями.

Щаслива Віка в білій сорочці і лосинах з мілітарі принтом позує, сидячи на лавці.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Черкаси, Дякую!!!!!!! Їду від вас з мільйоном кучеряшек і мурашок! Рівне — завити, пряме — вирівняти. А ви любите експериментувати зі своєю зовнішністю?" - прокоментувала співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери артистки поспішили поділитися своїми враженнями - більшості сподобалася незвичайна зачіска дівчини, проте деякі зазначили, що рівне волосся пасує їй більше.

  • Краса — це страшна сила!
  • Тобі йде просто все. Краса наша!!
  • супер, така легка, повітряна
  • Вилита Кучерява Сью
  • Ой, як тобі круто
  • Ви дуже гарна, але кучері не дуже личать) передній образ просто мега
  • Хоч бери і "Дельтаплан" співай!!! Красуня
  • Ви дуже красиві, але не тоді, коли кучеряві)))
  • Клас, не бачила тебе ще в такому образі
  • Кучеряшки БОМБА тобі дуже йдуть
  • Крутяшка, не впізнала одразу з кучерями, незвично , але прикольно
  • Така милашка, супер кучеряшки

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими - співачка засвітила свою сестру Юлію, а також улюблену племінницю Лізу.

Раніше Віка з НеАнгелів підкорила танцювальним тренуванням біля пілона і показала, як розучує нові па з партнером.

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