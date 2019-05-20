"Необходим визажист!" Оля Полякова вызвала споры в сети из-за яркого макияжа

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица перед концертом решила накраситься самостоятельно

Популярная певица и главная "суперблондинка" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова всегда выходит на сцену в ярких и эффектных образах. Поклонники привыкли видеть "королеву ночи" в эпатажных нардах и с броским макияжем, впрочем, как оказалось, артистка не всегда прибегает к помощи профессиональных визажистов, а иногда делает сценический мейкап сама. Результаты своих трудов исполнительница показала на свежем фото в Instagram.

Певица сделала акценты одновременно на глаза и губы – "кошачьи" стрелки и сексуальная алая помада. Оля поинтересовалась, нравится ли поклонникам ее бьюти-эксперемент.

"Make up собственноручно! Да или нет?" - спросила поп-дива у подписчиков, которые поспешили поделиться своим мнением в комментариях.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Взгляды фанов артистки разделились – одни пришли в восторг от макияжа звезды, а другие посчитали, что такое ответственное дело лучше доверить профессионалу.

"Очень красиво!", "Губы перебор, да и стрелки тоже!", "И без макияжа хорошо. Здесь, мне кажется, с губами немного переборщили", "Чего-то не хватает", "Вы очень красивая, но каждый должен делать свое дело. Визажист необходим!", "Оля прекрасна в любом образе!", "Все отлично, как и всегда очень красивая!", "Я даже и не поняла (не задумалась, вернее, сначала), если бы Вы не сказали. Думала, что как всегда визажист..." - делились своими мыслями комментаторы.

Ранее Оля Полякова с дочками Машей и Алисой похвастались стильными вшиванками.

Напомним, что Оля Полякова продемонстрировала точеную фигуру в спортзале, показав совместное фото со своими девочками.

Кроме того, во время недавнего отдыха в Египте, Оля Полякова повторила легендарное полностью обнаженное фото, раздевшись в душе прямо на улице.