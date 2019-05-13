Стальной пресс: Оля Полякова с дочками похвастались точеными фигурами в спортзале (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дочки Поляковой растут такими же красотками, как и их звездная мама

Оля Полякова похвасталась спортивными выходными. При этом украинская исполнительница поделилась с поклонниками дельным советом на тему того, как "заставить" детей заниматься спортом. Полякова даже записала короткое видео, опубликованное на своей instagram-страничке.

Так, Оля Полякова сняла видео из небольшого спортзала, расположенного на территории певицы. При этом в зале занимаются также дочки Поляковой — 14-летняя Маша и 7-летняя Алиса. Девочки "осваивают" различные тренажеры и фитнес-снаряды. Алиса что есть силы старается на орбитреке. Маша тренируется с небольшими гантелями. Ну а сама Полякова-старшая качает пресс на, повиснув на стенке.

"Лайфхак для всех родителей. Если вы хотите, чтобы ваши дети занимались спортом, идите с улыбкой заниматься сами и они пойдут за вами, как мухи-повторюхи… Потому что дети всегда делают то, что делают их родители", - комментирует видео Полякова. Соответствующий ролик появился в twitter-блоге MyGlamWish.

Позже Оля Полякова опубликовала их общее с дочками фото. На снимке мама с дочками демонстрируют свои точеные фигуры, особенно акцентируя внимание на прессе. Так, у Поляковой-старшей и у Маши буквально стальной пресс.

Спортивная Оля Полякова с дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что выходные Полякова с детьми провела в своем загородном доме. Украинская певица активно показывала фанам различные фото и видео, проводила экскурсию по дому. Кроме того, Маша Полякова также показывала многотысячной армии поклонников расслабленные фото. К примеру, девочка показала серию снимков в зеленом костюме в пижама-стиле, а также с одуванчиками.

Также напомним, что до этого смелая Полякова ошарашила абсолютно обнаженными фото в душе. Этот снимок все еще один из самых обсуждаемых на страничке певицы.