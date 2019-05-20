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"Потрібен візажист!" Полякова викликала суперечки в мережі через яскравий макіяж

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2019 - 10:32
"Потрібен візажист!" Полякова викликала суперечки в мережі через яскравий макіяж
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка перед концертом вирішила нафарбуватися самостійно

Популярна співачка і головна "суперблондинка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова завжди виходить на сцену в яскравих і ефектних образах. Шанувальники звикли бачити "королеву ночі" в епатажному вбранні і з помітним макіяжем, втім, як виявилося, артистка не завжди вдається до допомоги професійних візажистів, а іноді робить сценічний мейкап сама. Результати своїх зусиль виконавиця показала на свіжому фото в Instagram.

Співачка зробила акценти одночасно на очі і губи – "котячі" стрілки і сексуальна червона помада. Оля поцікавилася, чи подобається шанувальникам її б'юті-експеримент.

"Make up власноруч! Так чи ні?" - запитала поп-діва у підписників, які поспішили поділитися своєю думкою в коментарях.

&quot;Потрібен візажист!&quot; Полякова викликала суперечки в мережі через яскравий макіяж

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Погляди фанів артистки розділилися – одні прийшли в захват від макіяжу зірки, а інші вважали, що таку відповідальну справу краще довірити професіоналові.

"Дуже красиво!", "Губи перебір, так і стрілки теж!", "І без макіяжу добре. Тут, мені здається, з губами трохи переборщили", "Чогось не вистачає", "Ви дуже гарна, але кожен повинен робити свою справу. Візажист необхідний!", "Оля прекрасна в будь-якому образі!", "Все чудово, як і завжди дуже красива!", "Я навіть і не зрозуміла (не задумалася, вірніше, спочатку), якби Ви не сказали. Думала, що як завжди візажист..." - ділилися своїми думками коментатори.

Раніше Оля Полякова з доньками Машею і Алісою похвалилися стильними вшиванками.

Нагадаємо, що Оля Полякова продемонструвала фігуру в спортзалі, показавши спільне фото зі своїми дівчатами.

Крім того, під час недавнього відпочинку в Єгипті, Оля Полякова повторила легендарне повністю оголене фото, роздягнувшись в душі прямо на вулиці.

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Новини України Оля Полякова
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