Немного переживаем: беременная Илона Гвоздева высказалась о поле будущего малыша

Победительница шоу Танцы со звездами 2018, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева совсем недавно ошарашила приятной новостью – она во второй раз станет мамой и находится на пятом месяце беременности. В интервью Кате Осадчей и программе "Светская жизнь" знаменитость призналась, что по ощущениям станет мамой мальчика, а также рассекретила свои новые пищевые привычки.

Илона вспомнила, как сообщила мужу о беременности. За 11 лет совместной жизни пара прекрасно знает друг друга, поэтому хореограф решила сообщить приятную новость прямо, без подготовки.

"Просто пришла и говорю ему: "Зая, все!" Теперь он ждет мальчика, потому что девочка у нас уже есть. УЗИ не показало, кто у нас, мы по этому поводу немного переживаем, мой муж очень хочет парня. Он сказал: "Так, если вторая будет девочка… Зая, ты же понимаешь", - со смехом рассказывает Илона.

Фото: беременная Илона Гвоздева с мужем мечтают о мальчике (instagram.com/ilonagvozdeva)

Одним из первых Илону поздравил ее друг, шоумен и экс-участник Танцев со звездами Юрий Ткач, причем искренее порадовался за будущую маму.

Сама Илона считает, что у нее родиться сын. Она сравнила первую и вторую беременность и, согласно приметам, на свет появится именно мальчик.

"Честно говоря, мне кажется, что у меня будет мальчик. Потому что если вспомнить мою первую беременность, то на 4 месяце у меня вообще не было живота такого, как сейчас. Сейчас он растет вперед, поэтому говорят, что, если он такой остренький, то может там быть мальчик", - считает хореограф.

Также Илона поделилась своими новыми пищевыми привычками и пристастриями, которыми обзавелась во время беременности.

"Я очень люблю пить томатный сок. Я ночью ела консервированные помидоры, и это очень вкусно. Я хотела мужу вынести мозг, но что-то не пошло", - откровенно рассказала хоркограф.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Ранее Илона Гвоздева рассказала, какое имя хочет дать будущему малышу.