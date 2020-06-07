Трохи переживаємо: вагітна Ілона Гвоздьова висловилася про стать майбутнього малюка

Переможниця шоу Танці з зірками 2018, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова нещодавно приголомшила приємною новиною – вона вдруге стане мамою і знаходиться на п'ятому місяці вагітності. В інтерв'ю Каті Осадчій і програмі "Світське життя" знаменитість зізналася, що за відчуттями стане мамою хлопчика, а також розсекретила свої нові харчові звички.

Ілона згадала, як повідомила чоловікові про вагітність. За 11 років спільного життя пара чудово знає один одного, тому хореограф вирішила повідомити приємну новину прямо, без підготовки.

"Просто прийшла і кажу йому: "Зая, все!" Тепер він чекає хлопчика, тому що дівчинка у нас вже є. УЗД не показало, хто у нас, ми з цього приводу трохи переживаємо, мій чоловік дуже хоче хлопця. Він сказав: "Так, якщо друга буде дівчинка... Зая, ти ж розумієш", - зі сміхом розповідає Ілона.

Фото: вагітна Ілона Гвоздьова з чоловіком мріють про хлопчика (instagram.com/ilonagvozdeva)

Одним з перших Ілону привітав її друг, шоумен і екс-учасник Танців з зірками Юрій Ткач, причому щиро порадів за майбутню маму.

Сама Ілона вважає, що у неї народиться син. Вона порівняла першу і другу вагітність і, згідно з прикметами, на світ з'явиться саме хлопчик.

"Чесно кажучи, мені здається, що у мене буде хлопчик. Тому що якщо пригадати мою першу вагітність, то на 4 місяці у мене взагалі не було живота такого, як зараз. Зараз він росте вперед, тому говорять, що, якщо він такий гострий, то може там бути хлопчик", - вважає хореограф.

Також Ілона поділилася своїми новими харчовими звичками і пристастриями, якими обзавелася під час вагітності.

"Я дуже люблю пити томатний сік. Я вночі їла консервовані помідори, і це дуже смачно. Я хотіла чоловіку винести мозок, але щось не пішло", - відверто розповіла хоркограф.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Ілона Гвоздьова розповіла, яке ім'я хоче дати майбутньому малюкові.