"Немногие знают": беременная Тодоренко рассказала о своем тайном хобби

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая поделилась, чем обожает заниматься на досуге

Знаменитая украинская телведущая Регина Тодоренко опубликовала на свою страницу в Instgram пост, в котором рассекретила свое тайное хобби.

Ведущая шоу "Орел и решка", которое вскоре подарит первенца Владу Топалову, призналась, что очень любит рисовать.

По словам Регины, данное занятие для нее - настоящая терапия.

"Немногие из вас знают, что я обожаю рисовать. Делать всякую творческую мазню - это такой кайф!!! Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от всего суетливого мира. Когда я держу в руках кисточку, погружаюсь глубоко в себя и начинаю слышать , о чем говорит мое тело. В современном мире все время нужно куда-то бежать, спешить, но не менее важно сделать остановку и прислушаться к своим внутренним ощущениям", - поделилась 28-летняя Тодоренко.

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее беременная Регина Тодоренко отпраздновала девичник.

Как сообщал Styler, известная певица, бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая на позднем сроке беременности вынуждена носить одежду больших размеров, показала своем поклонникам, какой раньше у нее был плоский живот и спортивный пресс.

Также мы писали о том, что Регина Тодоренко рассказала, как возлюбленный Влад Топалов узнал о ее беременности.

Видео: РБК-Україна