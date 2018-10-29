"Совсем недавно мое тельце было таким": беременная Тодоренко скучает по своему плоскому животу

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях под фото поклонники Тодоренко отмечают, что вскоре после рождения первенца она узнает, что такое абсолютное счастье

Известная певица, бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко, которая на позднем сроке беременности вынуждена носить одежду больших размеров, показала своем поклонникам, какой раньше у нее был плоский живот и спортивный пресс. Также она опубликовала в Instagram сделанное в Калифорнии фото.

"Совсем недавно мое тельце было таким. Я каталась на скейте и серфборде, а сейчас усадила свою пышную попу на удобный диван студии #ПятницаСРегиной", - прокомментировала она снимок.

Регина Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также звезда призвала подписчиков смотреть новый интереснейший выпуск о путешествиях, о передаче "Орел и Решка", и разместила ссылку под профилем с презентацией новой песни.

Скрин: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях под фото поклонники Тодоренко отмечают, что она великолепно выглядит, и будучи "в положении", а вскоре после рождения первенца узнает, что такое абсолютное счастье:

"Ты прекрасна в любом теле";

"Солнечная Регина";

"Регина, зато теперь или в скором времени ты узнаешь, что такое абсолютное счастье!";

"Красотка"...

Скрин: instagram.com/reginatodorenko

Как сообщалось ранее, певица, экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко нежно поздравила любимого мужчину - Влада Топалова - с днем рождения.

Также мы писали о том, что Регина Тодоренко рассказала, как возлюбленный Влад Топалов узнал о ее беременности.

Напомним, yе так давно певица, которую все знают как экс-ведущую программы "Орел и решка", выразила большое желание завести четвероногого друга.

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Видео: РБК-Украина