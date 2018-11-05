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"Мало хто знає": вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі

Lite » Зірки 05.11.2018 - 07:24
Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча поділилася, чим обожнює займатися у вільний час

Знаменита українська телведущая Регіна Тодоренко опублікувала на свою сторінку в Instgram пост, в якому розсекретила своє таємне хобі.

Ведуча шоу "Орел і решка", яке незабаром подарує первістка Владу Топалову, зізналася, що дуже любить малювати.

За словами Регіни, дане заняття для неї - справжня терапія.

"Мало, хто з вас знають, що я обожнюю малювати. Робити всяку творчу мазанину - це такий кайф!!! Я вважаю художню терапію однією з найбільш дієвих для людей, які хочуть відключитися від усього метушливого світу. Коли я тримаю в руках пензлик, поринаю глибоко в себе і починаю чути , про що говорить моє тіло. У сучасному світі весь час потрібно кудись бігти, поспішати, але не менш важливо зробити зупинку і прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів", - поділилася 28-річна Тодоренко.

&quot;Мало хто знає&quot;: вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі

&quot;Мало хто знає&quot;: вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобіРегіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше вагітна Регіна Тодоренко відсвяткувала дівич-вечір.

Як повідомляв Styler, відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена носити одяг великих розмірів, показала своєму шанувальникам, який раніше у неї був плоский живіт і спортивний прес.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко розповіла, як коханий Влад Топалов дізнався про її вагітність.

Відео: РБК-Україна

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