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Так нельзя, прекращай! Обнаженная Никитюк в сетчатой майке смутила женатого Бабкина

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Ведущая заставила поклонников и коллег понервничать из-за откровенного фото

Леся Никитюк обожает эпатировать своих подписчиков – они любят теледиву за искрометное фирменное чувство юмора, открытость и умение быть абсолютно разной. Так, перед карантином ведущая снялась в пикантной фотосессии, снимками котрой постепенно делится в Instagram, подогревая интерес публики. И кадры в Леди Ле станвятся все более откровенными. Так, на свеже опубликованном фото она позировали в сетчатой майке на постели.

Теледива расположилась на кровати в необычном предмете гардероба – ажурной майке, которая не прикрывала стройное обнаженное тело звезды. Леся подогнула ноги под себя и сморит в сторону – снимок сделан будто случайно. Макияж – в нюдовых тонах с акцентом на выразительные глаза.

Перед соблазнительным кадром не смогли устоять друзья Леди Ле, а женатый Сергей Бабкин был смущен столь откровенным кадром.

"Леся, шо ти робиш? Так не можно, прєкращай! Капець!" - написал Сергей певец. "Напиши обо мне песню", - предложила в ответ Леди Ле. "Ооочень hot", - подтвердила Маша Ефросинина. "Маш, передаю эстафету и майку", - пообещала ведущая коллеге. Поклонники также дали волю эмоциям в комментариях.

  • Леся, ти шикарна
  • Неотразимо красивая Леся!
  • Ох красота
  • Боже какая Клеопатра
  • Леся, очень красивое фото
  • Какая красотка вы, Леся
  • Леся, ты как всегда неотразима
  • Классная
  • Фото просто топ

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.

Автор: Аня Бойчук

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