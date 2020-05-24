Так нельзя, прекращай! Обнаженная Никитюк в сетчатой майке смутила женатого Бабкина

Ведущая заставила поклонников и коллег понервничать из-за откровенного фото
Леся Никитюк обожает эпатировать своих подписчиков – они любят теледиву за искрометное фирменное чувство юмора, открытость и умение быть абсолютно разной. Так, перед карантином ведущая снялась в пикантной фотосессии, снимками котрой постепенно делится в Instagram, подогревая интерес публики. И кадры в Леди Ле станвятся все более откровенными. Так, на свеже опубликованном фото она позировали в сетчатой майке на постели.
Теледива расположилась на кровати в необычном предмете гардероба – ажурной майке, которая не прикрывала стройное обнаженное тело звезды. Леся подогнула ноги под себя и сморит в сторону – снимок сделан будто случайно. Макияж – в нюдовых тонах с акцентом на выразительные глаза.
Перед соблазнительным кадром не смогли устоять друзья Леди Ле, а женатый Сергей Бабкин был смущен столь откровенным кадром.
"Леся, шо ти робиш? Так не можно, прєкращай! Капець!" - написал Сергей певец. "Напиши обо мне песню", - предложила в ответ Леди Ле. "Ооочень hot", - подтвердила Маша Ефросинина. "Маш, передаю эстафету и майку", - пообещала ведущая коллеге. Поклонники также дали волю эмоциям в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала стройные формы и идеально плоский животик, а также рассказала о диете.
Автор: Аня Бойчук