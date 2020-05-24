Так не можна, годі! Оголена Никитюк у сітчастої майці збентежила одруженого Бабкіна

Леся Нікітюк обожнює епатувати своїх підписників – вони люблять теледіву за фірмове яскраве почуття гумору, відкритість і вміння бути абсолютно різною. Так, перед карантином ведуча знялася в пікантній фотосесії, знімками якої поступово ділиться в Instagram, підігріваючи цікавість публіки. І кадри в Леді Ле стають все більш відвертими. Так, на свежому фото вона позували в сітчастій майці на ліжку.

Теледіва розташувалася на постелі в незвичайному предметі гардероба – ажурній майці, яка не прикривала струнке оголене тіло зірки. Леся підігнула ноги під себе і дивиться в бік – знімок зроблений ніби випадково. Макіяж – в нюдовых тонах з акцентом на виразні очі.

Перед спокусливим кадром не змогли встояти друзі Леді Ле, а одружений Сергій Бабкін був збентежений настільки відвертим кадром.

"Леся, шо ти робиш? Так не можна, прєкращай! Капець!" - написав музикант. "Напиши про мене пісню", - запропонувала у відповідь Леді Ле. "Дуууже hot", - підтвердила Маша Єфросиніна. "Маш, передаю естафету і майку", - пообіцяла ведуча колезі. Шанувальники також дали волю емоціям в коментарях.

Леся, ти шикарна

Чарівно красива Леся!

Ох краса

Боже яка Клеопатра

Леся, дуже гарне фото

Яка красуня ви, Леся

Леся, ти як завжди неперевершена

Класна

Фото просто топ

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала стрункі форми і ідеально плоский животик, а також розповіла про дієту.