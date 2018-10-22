"Не угадала": Полякова проиграла пари и разделась на шоу Танцы со звездами

Коллаж РБК-Украина

Тело звезды было прикрыто лишь двумя небольшими табличками

Знаменитая украинская певица Оля Полякова, которая составила компанию ведущим во время девятого эфира шоу Танцы со звездами на балконе, полностью обнажилась, проиграв пари. Забавное видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Оля Полякова встречала участников танцевального шоу на балконе, но перед началом представления она заключила забавное пари. Условия были следующими: если артистка не угадывает точное количество баллов от членов жюри, она снимает с себя один предмет одежды.

В результате выяснилось, что Полякова не угадала ни одного раза и ей пришлось раздеться догола перед зрителями. Единственное, что прикрывало тело певицы – это две таблички. На одной была написана цифра "26", на второй написано "жовтня". Таким образом Оля Полякова прорекламировала свой масштабный концерт, который должен состояться в Киеве 26 октября.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полякова готовит самый экстремальный номер в своей карьере.

Известно, что одну из самых опасных декораций изготавливают по специальному заказу артистки в Европе. Стоимость этой декорации превысила $10 тысяч. На ней будет показан трюк с распиливанием Суперблондинки.

А также мы рассказывали о том, кто покинул проект Танцы со звездами после девятого эфира.

Видео: РБК-Украина