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"Не вгадала": Полякова програла парі і роздяглася на шоу Танці з зірками

Lite » Зірки 22.10.2018 - 16:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Тіло зірки було прикрите лише двома невеликими табличками

Знаменита українська співачка Оля Полякова, яка склала компанію ведучим під час дев'ятого ефіру шоу Танці з зірками на балконі, повністю оголилася, програвши парі. Кумедне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова зустрічала учасників танцювального шоу на балконі, але перед початком вистави вона уклала забавне парі. Умови були такими: якщо артистка не вгадує точну кількість балів від членів журі, вона знімає з себе один предмет одягу.

У результаті з'ясувалося, що Полякова не вгадала жодного разу і їй довелося роздягнутися догола перед глядачами. Єдине, що прикривало тіло співачки – це дві таблички. На одній була написана цифра "26", на другому написано "жовтня". Таким чином Оля Полякова прорекламувала свій масштабний концерт, який має відбутися в Києві 26 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Полякова готує самий екстремальний номер в своїй кар'єрі.

Відомо, що одну з найнебезпечніших декорацій виготовляють за спеціальним замовленням артистки в Європі. Вартість цієї декорації перевищила $10 тисяч. На ній буде показаний трюк з розпилюванням Суперблондинки.

А також ми розповідали про те, хто покинув проект Танці з зірками після дев'ятого ефіру.

Відео: РБК-Україна

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