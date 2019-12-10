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"Не стесняйся": Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.12.2019 - 17:26
"Не стесняйся": Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото
Виктория Смеюха (Фото: instagram.com/vikanablack)

Красотка показала снимки, на которых позирует в стильном луке

Участница известной украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха зачастую выкладывает на свою страничку в Instagram фото, на которых позирует в соблазнительном белье или бикини.

На этот раз она разместила в личный микроблог снимки, на которых она уже одета. Тем не менее, эти фото также взволновали фанатов 33-летней звезды. Ведь на них она позирует в сексуальном вельветовом платье синего цвета, которое облегает ее роскошное тело. Наряд звезды также подчеркивает грудь Виктории.

Кроме того, красотка подобрала удачные аксессуары, туфли и жакет в тон, которые сделали образ завершенным.

"На жизненном полотне не стесняйся и не бойся добавлять яркие краски!" - подписала кадры Смеюха.

&quot;Не стесняйся&quot;: Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фотоВика из "НеАнгелов" (Фото: instagram.com/vikanablack)

&quot;Не стесняйся&quot;: Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фотоВика из "НеАнгелов" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Total look знаменитости оценили ее фолловеры, написав хвалебные отзывы:

  • Самая красивая принцесса!
  • Вика, вы очаровательная.
  • Любимая красоточка!
  • Красивая.
  • Какая шикарная!

&quot;Не стесняйся&quot;: Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото

Скриншот: instagram.com/vikanablack

&quot;Не стесняйся&quot;: Вика из НеАнгелов поделилась соблазнительными фото

Скриншот: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" взбудоражила фото в бикини.

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