"Не соромся": Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото

Красуня показала знімки, на яких позує в стильному луці
Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха часто викладає на свою сторінку в Instagram фото, на яких позує у спокусливій білизні або бікіні.
На цей раз вона розмістила в особистий мікроблог знімки, на яких вона вже одягнена. Тим не менш, ці фото також схвилювали фанатів 33-річної зірки. Адже на них вона позує в сексуальній вельветовій сукні синього кольору, яка облягає її розкішне тіло. Вбрання зірки також підкреслює груди Вікторії.
Крім того, красуня підібрала вдалі аксесуари, туфлі і жакет в тон, які зробили образ завершеним.
"На життєвому полотні не соромся і не бійся додавати яскраві фарби!" - підписала кадри Сміюха.
Віка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)
Віка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)
Total look знаменитості оцінили її фолловери, написавши хвалебні відгуки:
Скріншот: instagram.com/vikanablack
Скріншот: instagram.com/vikanablack
Нагадаємо, раніше Віка з "Неангелів" розбурхала фото в бікіні.