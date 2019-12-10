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"Не соромся": Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 17:26
"Не соромся": Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото
Вікторія Смеюха (Фото: instagram.com/vikanablack)

Красуня показала знімки, на яких позує в стильному луці

Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха часто викладає на свою сторінку в Instagram фото, на яких позує у спокусливій білизні або бікіні.

На цей раз вона розмістила в особистий мікроблог знімки, на яких вона вже одягнена. Тим не менш, ці фото також схвилювали фанатів 33-річної зірки. Адже на них вона позує в сексуальній вельветовій сукні синього кольору, яка облягає її розкішне тіло. Вбрання зірки також підкреслює груди Вікторії.

Крім того, красуня підібрала вдалі аксесуари, туфлі і жакет в тон, які зробили образ завершеним.

"На життєвому полотні не соромся і не бійся додавати яскраві фарби!" - підписала кадри Сміюха.

&quot;Не соромся&quot;: Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фотоВіка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)

&quot;Не соромся&quot;: Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фотоВіка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Total look знаменитості оцінили її фолловери, написавши хвалебні відгуки:

  • Найкрасивіша принцеса!
  • Віка, ви чарівна.
  • Улюблена красунечка!
  • Красива.
  • Яка шикарна!

&quot;Не соромся&quot;: Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото

Скріншот: instagram.com/vikanablack

&quot;Не соромся&quot;: Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото

Скріншот: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з "Неангелів" розбурхала фото в бікіні.

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