Самая очаровательная: Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х

Солистка НеАнгелов также поделилась важной жизненной мотивацией
Виктория Смеюха не перестает удивлять своих поклонников оригинальными нарядами. “Светский марафон” солистки поп-группы НеАнгелы продолжается, а это значит, что и фото новых образов продолжают поступать. Во время очередной такой “вечеринки” Виктория продемонстрировала элегантный образ в духе 1920-х.
Так, на своей страничке в сети instagram Смеюха опубликовала серию фото, на которых позирует в оригинальном приталенном платье. Платье бежевого оттенка длины миди декорировано пуговицами, а также “расслабленным” поясом. Также наряд демонстрирует пышный бюст исполнительницы, обрамляя его воланами. Свой ретро-образ Виктория дополнила закрытыми туфлями-лодочками в тон платью, а также ожерельем с жемчужинами.
“Сейчас выбрала быть счастливой - улыбаться миру и не думать о том, кто ушёл, и о тех, кого я пыталась удержать. Это привычка, хорошая привычка - каждый день быть счастливой”, - как всегда философски подписала свой пост солистка НеАнгелов.
Стильная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Поклонники исполнительницы также поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового образа:
Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack
Напомним, ранее Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни. Певица показала кокетливое видео.