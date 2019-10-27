"Не рискну – буду жалеть": Тодоренко разоткровенничалась о своих громких провалах

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась личной мотивацией

Регина Тодоренко с энтузиазмом и рвением берется за реализацию новых проектов, которые становятся успешными у зрителей. После тревел-шоу "Орел и Решка", которое принесло девушке широкую популярность, она не только успела создать несколько успешных авторских передач, но и стала лицом известных брендов, заспустила линию одежды, сыграла в спектакле, регулярно снимается в фотосетах, дает интервью и собирается сниматься в кино! Свою бурную трудовую деятельность молодая мама совмещает с заботой о сыне Михаиле и не забывает о муже Владе Топалове. Кстати, на днях он отметил день рождения – по такому поводу пара отправилась в Италию. Регина не боится говорить не только о своих взлетах, но и падениях.

В новом посте на Instagram-странице она рассказала о провалах, котрые ей довелось пережить на протяжении всей своей карьеры. Но это не остановило ведущую – она каждый раз пробует свои силы в новом деле. А помогают ей верить в себя и оказывают неоценимую поддержку друзья.

Регина Тодоренко с подругами (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"В моей жизни очень много падений и взлетов. Когда-то я не прошла кастинг на первую "Фабрику звезд", через пару лет на шоу "Голос" прямо перед моим выходом на сцену забрали оставшееся место в команде; недавно кастинговалась на роль в клевом фильме и тоже не прошла. И ничего страшного! Где закрылась одна дверь, обязательно откроется Новая! Вот и сейчас я работаю над большим проектом, который, возможно, провалится или я свалюсь прямо со сцены, но рискнуть надо! Если не рискну - буду жалеть о том, что НЕ сделала, а мне бы не хотелось. Как страшно, если бы вы знали... в такие периоды жизни нужна поддержка и друзья, которые на фото!" - призналась звезда, опубликовав снимок с тремя подругами.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, среди девушек на фото оказались бывшие коллеги Регины, с котрыми она дружит еще со времен украинской "Фабрики звезд" - Елена Чирва ( в девичестве Виноградова) и Алина Астровская. Девушки позировали в купальниках. Скорее всего, фото было сделано во время трехдневной свадьбы Тодоренко и Топалова, которая состоялась этим летом в Италии.

Поклонники поддержали свою любимицу в комментарях и заверили – ее ждет успех в начинаниях.

Регина, все получится! Вы из тех, у кого все в руках горит!

Все получится, главное верить, ведь у тебя так много крутых достижений!

Регина, супер. Вот бы мне иметь такую же жизненную позицию. Желаю удачи, с таким настроем боевым обязательно все получится

У тебя все здорово получится, потому что ты настоящая!

Регина ты супер

У тебя все получится

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко оригинально поздравила мужа Влада Топалова с днем рождения и рассекретила его нежные домашние прозвища.