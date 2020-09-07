"Не хочу боятся скандалов": Лилия Ребрик честно высказалась о ссорах с мужем

Илия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – счастливая и гармоничная семейная пара. Они умеют нее просто ладить с друг другом и растят в любви и заботе двух дочек – Диану и Полину, но и поддерживают страсть в отношениях и умеют быть интересными друг другу, невзирая на "стаж" совместной жизни. Как ведущей удается сохранять мир в семье и бывают ли между супругами ссоры и скандалы, она рассказала на странице в Instagram.

Она опубликовала счастливое и беззаботное фото с любимым, на котором позирует в легком черном платье-мини "в горошек". Андрей обнял жен сзади за плечи.

"Я категорично не погоджуюсь з формулою "один любить, а інший - дозволяє себе любити". Я переконана: все у щасливому шлюбі будується на взаємності. Принаймні саме таким принципом керуюся я у своїх стосунках і, звісно, нікому цього не нав’язую (але щиро раджу), коли є взаємність - нічого не потрібно пояснювати, з’ясовувати, доводити і переконувати, взаглі - у стосунках чоловіка і жінки все має бути зрозуміло!" - убеждена Лилия.

Лилия и Андрей нашли собственную формулу счастья и гармонии в отношениях (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что партнеры должны быть связаны не на рациональном, а не на эмоциональном уровне.

"Любити потрібно серцем, а не головою! Плекати якісь спільні сімейні традиції, закохуватися у них, не нав’язувати, а саме - створювати спільно, одне з одним, у задоволення!" - рассуждает Лилия.

Она признается, что не ругается с мужем, не плачет, не кричит. Кому-то такой формат отношений может показаться пресным, ведь нет всплесков эмоций и бурных примирений после ссор.

"Що не кажіть, як на переконуйте, але мою думку не змінити: завжди основою щасливої родини були гармонія у ній і мир. Я не хочу боятися скандалів, не хочу закатувати (чи вислуховувати) істерики, усе це виснажує, нервує і нікого не робить щасливим. Я хочу приходити додому і розслаблятися, знати, що все спокійно, що можна побути разом у тиші, або навпаки - потанцювати під гучну музику, або поговорити чи просто обійнятися. І я щаслива, що знайшла чоловіка, з яким ми настільки одне одного розуміємо!" - рассказывает Лилия.

Лилия Ребрик с мужем не ссорятся и не выясняют отношения (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли ми тільки одружилися, ми домовились, що чого б колись не сказали одне одному, ми не будемо ображатися, бо ми знаємо, що ми - близькі люди і любимо, а тому все, що сказане "в серцях" - пропускаємо крізь вуха. Чесне слово, я не пам’ятаю, коли ми востаннє сварилися! Я просто не вмію цього робити!" - сделала признание теледива.

Она предпочитает легкость бытия с иронией и юмором, с минимумом проблем и максимумом удовольствия от жизни, и наслаждаться каждым моментом учит и своих детей. "Це - наша справжня сімейна традиція, виплекана нами обома!" - отмечает Лилия.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик развеселила сеть оригинальным и забавным фото с мужем и дочками.