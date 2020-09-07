"Не хочу бояться скандалів": Лілія Ребрик чесно висловилась про сварки з чоловіком

Ілля Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – гармонійна і щаслива сімейна пара. Вони вміють неї просто ладити один з одним і ростять в любові і турботі двох дочок – Діану і Поліну, але і підтримують пристрасть у стосунках і вміють бути цікавими один одному, незважаючи на "стаж" відносин. Як ведучій вдається зберігати мир в сім'ї і чи бувають між подружжям сварки і скандали, вона розповіла на сторінці в Instagram.

Вона опублікувала щасливе і безтурботне фото з коханим, на якому позує в легкому чорному сукні-міні "в горошок". Андрій обійняв дружин ззаду за плечі.

"Я категорично не погоджуюсь з формулою "один любити, а інший - дозволяє себе любити". Я переконана: все у щасливому шлюбі будується на взаємності. Принаймні саме таким принципом я керуюся у своїх стосунках і, звісно, нікому цього не нав'язувати язую (але щиро раджу), коли є взаємність - нічого не потрібно пояснювати, з'єднання ясовувати, доводити і переконувати, взаглі - у стосунках чоловіка і жінки все має бути зрозуміло!" - переконана Лілія.

Лілія та Андрій знайшли власну формулу щастя і гармонії у відносинах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зазначила, що партнери повинні бути пов'язані не на раціональному, а не емоційному рівні.

"Потрібно любити серцем, а не головою! Плекати якісь спільні сімейні традиції, закохуватися в них, не нав'язувати язувати, а саме - створювати спільно, одне з одним, у задоволення!" - міркує Лілія.

Вона зізнається, що не свариться з чоловіком, не плаче, не кричить. Комусь такий формат стосунків може здатися пісним, адже немає всплесків бурхливих емоцій і примирень після сварок.

"Що не кажіть, як на переконуйте, але мою думку не змінити: завжди основою щасливої родини були гармонія у ній і світ. Я не хочу боятися скандалів, не хочу закатувати (чи вислуховувати) істерики, усе це виснажує, нервує і нікого не робить щасливим. Я хочу приходити додому і розслаблятися, знати, що все спокійно, що можна побути разом у тиші, або навпаки - потанцювати під гучну музику, або поговорити чи просто обійнятися. І я щаслива, що знайшла чоловіка, з яким ми настільки одне одного розуміємо!" - розповідає Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком не сваряться і не з'ясовують стосунки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли ми тільки одружилися, ми домовились, що чого б колись не сказали одне одному, ми не будемо ображатися, бо ми знаємо, що ми - близькі люди і любимо, а тому все, що сказане "в серцях" - пропускаємо крізь вуха. Чесне слово, я не пам'ятаю, коли ми востаннє сварилися! Я просто не вмію цього робити!" - зробила визнання теледіва.

Вона обирає легкість буття з іронією і гумором, з мінімумом проблем і максимумом задоволення від життя, і насолоджуватися кожним моментом вчить і своїх дітей. "Це - наша справжня сімейна традиція, виплекана нами обома!" - зазначає Лілія.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розвеселила мережу оригінальним і кумедним фото з чоловіком і доньками.