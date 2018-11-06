Назван самый сексуальный мужчина 2018 года

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В 2017 году обладателем этого титула был Блейк Шелтон

Известный журнал People в очередной раз выбрал обладателя звания "Самый сексуальный мужчина из ныне живущих". В 2018 году им стал популярный британский актер Идрис Эльба.

46-летний Идрис с юмором отреагировал на подобную новость.

"Я подумал: "Неужели это правда?". Потом посмотрел в зеркало и понял, что я действительно сегодня сексуален. Откровенно говоря, забавное ощущение. Приятный сюрприз, конечно. Ну, и стимул для моего эго", - прокомментировал он.

Фото: Идрис Эльба (people.com)

Отметим, что Идрис Эльба является одним из самых востребованных актеров его поколения в Голливуде. Он наиболее известен по кинотрилогии "Тор", фильмам "Прометей", "Призрачный гонщик 2", "Тихоокеанский рубеж", "Между нами горы". Ходили упорные слухи, что он станет следующим исполнителем роли Джеймса Бонда, но пока что они не подтвердились.

Фото: Идрис Эльба (instagram.com/idriselba)

Отметим, что сердце самого сексуального мужчины на планете не свободно. В феврале он сделал предложение 29-летней американской модели сомалийского происхождения Сабрине Даур, которая в 2014 году стала победительницей конкурса красоты "Мисс Ванкувер".

Фото: Идрис Эльба и Сабрина Даур (instagram.com/idriselba)

Журнал People ежегодно "назначает" самого сексуального мужчину с 1985 года, когда этот титул впервые достался актеру Мелу Гибсону.

Двукратными обладателями этого почетного статуса в свое время были Джордж Клуни и Брэд Питт. В 2016 году лауреатом награды стал Дуэйн Скала Джонсон, а в 2017 году – Блейк Шелтон.

Фото: Идрис Эльба (instagram.com/idriselba)

Напомним, популярный журнал Empire назвал 20 лучших фильмов, которые вышли в прокат в Великобритании в 2018 году. Лучшим фильмом года, по мнению составителей рейтинга, стала картина "Мстители: Война бесконечности".

Ранее были названы лучшие украинские фильмы 2018 года.

Кстати, стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса американцы назвали лучшими кандидатами в президенты.

Видео: РБК-Украина