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Названий найсексуальніший чоловік 2018 року

Lite » Зірки 06.11.2018 - 10:09
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У 2017 році володарем цього титулу був Блейк Шелтон

Відомий журнал People в черговий раз вибрав володаря звання "найсексуальніший чоловік з нині живих". У 2018 році ним став популярний британський актор Ідріс Ельба.

46-річний Ідріс з гумором відреагував на таку новину.

"Я подумав: "Невже це правда?". Потім подивився в дзеркало і зрозумів, що я дійсно сьогодні сексуальний. Відверто кажучи, кумедне відчуття. Приємний сюрприз, звичайно. Ну, і стимул для мого его", - прокоментував він.

Названий найсексуальніший чоловік 2018 рокуФото: Ідріс Ельба (people.com)

Зазначимо, що Ідріс Ельба є одним із найбільш затребуваних акторів його покоління в Голлівуді. Він найбільш відомий з кінотрилогії "Тор", фільмів "Прометей", "Примарний гонщик 2", "Тихоокеанський рубіж", "Між нами гори". Ходили наполегливі чутки, що він стане наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда, але поки що вони не підтвердилися.

Названий найсексуальніший чоловік 2018 року

Фото: Ідріс Ельба (instagram.com/idriselba)

Зазначимо, що серце найсексуальнішого чоловіка на планеті не вільне. У лютому він зробив пропозицію 29-річній американській моделі сомалійського походження Сабріні Даур, яка в 2014 році стала переможницею конкурсу краси "Міс Ванкувер".

Названий найсексуальніший чоловік 2018 року

Фото: Ідріс Ельба і Сабріна Даур (instagram.com/idriselba)

Журнал People щорічно "призначає" найсексуальнішого чоловіка з 1985 року, коли цей титул вперше дістався актору Мелу Гібсону.

Дворазовими володарями цього почесного статусу в свій час були Джордж Клуні і Бред Пітт. У 2016 році лауреатом нагороди став Дуейн Скала Джонсон, а в 2017 році – Блейк Шелтон.

 

Фото: Ідріс Ельба (instagram.com/idriselba)

Нагадаємо, популярний журнал Empire назвав 20 кращих фільмів, які вийшли в прокат у Великобританії в 2018 році. Кращим фільмом року, на думку укладачів рейтингу, стала картина "Месники: Війна нескінченності".

Раніше були названі кращі українські фільми 2018 року.

До речі, стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці назвали кращими кандидатами в президенти.

Відео: РБК-Україна

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