Названий найсексуальніший чоловік 2018 року

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У 2017 році володарем цього титулу був Блейк Шелтон

Відомий журнал People в черговий раз вибрав володаря звання "найсексуальніший чоловік з нині живих". У 2018 році ним став популярний британський актор Ідріс Ельба.

46-річний Ідріс з гумором відреагував на таку новину.

"Я подумав: "Невже це правда?". Потім подивився в дзеркало і зрозумів, що я дійсно сьогодні сексуальний. Відверто кажучи, кумедне відчуття. Приємний сюрприз, звичайно. Ну, і стимул для мого его", - прокоментував він.

Фото: Ідріс Ельба (people.com)

Зазначимо, що Ідріс Ельба є одним із найбільш затребуваних акторів його покоління в Голлівуді. Він найбільш відомий з кінотрилогії "Тор", фільмів "Прометей", "Примарний гонщик 2", "Тихоокеанський рубіж", "Між нами гори". Ходили наполегливі чутки, що він стане наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда, але поки що вони не підтвердилися.

Фото: Ідріс Ельба (instagram.com/idriselba)

Зазначимо, що серце найсексуальнішого чоловіка на планеті не вільне. У лютому він зробив пропозицію 29-річній американській моделі сомалійського походження Сабріні Даур, яка в 2014 році стала переможницею конкурсу краси "Міс Ванкувер".

Фото: Ідріс Ельба і Сабріна Даур (instagram.com/idriselba)

Журнал People щорічно "призначає" найсексуальнішого чоловіка з 1985 року, коли цей титул вперше дістався актору Мелу Гібсону.

Дворазовими володарями цього почесного статусу в свій час були Джордж Клуні і Бред Пітт. У 2016 році лауреатом нагороди став Дуейн Скала Джонсон, а в 2017 році – Блейк Шелтон.

Фото: Ідріс Ельба (instagram.com/idriselba)

Нагадаємо, популярний журнал Empire назвав 20 кращих фільмів, які вийшли в прокат у Великобританії в 2018 році. Кращим фільмом року, на думку укладачів рейтингу, стала картина "Месники: Війна нескінченності".

Раніше були названі кращі українські фільми 2018 року.

До речі, стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці назвали кращими кандидатами в президенти.

Відео: РБК-Україна