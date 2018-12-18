Назад в 90-е: Кайли Дженнер в футболке Backstreet Boys

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Ностальгия по 90-ым все больше захватывает мир, похоже пора доставать с дальней полки футболку с молодым Леонардо Ди Каприо на Титанике

На своей страничке в соцсети Instagram Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу "Семейство Кардашян" разместила фото в наряде, стилизованном под моду 90-х.

Она надела футболку в стразах с принтом популярной 25 лет назад американской поп-группы Backstreet Boys, и оригинальную кожаную мини-юбку, которая переходит в корсет.

Фото: Кайли всегда смело примеряет любые образы (instagram.com/kyliejenner)

Мода на образы героев сериалов того времени и голливудских звезд в виде принта на футболках сейчас актуальна, поэтому Кайли продемонстрировала на своем примере как еще можно носить подобные вещи.

Кроме того, в ее руках была сумочка, по форме напоминающая мини-сумочки, которые тоже родом из девяностых, на коротком ремешке. Образ она дополнила ярким мейкапом с отчетливо прочерченными бровями, пожалуй, это единственный тренд 2018 года, который использовала Кайли. Ведь в 90-е в моде были едва заметные брови-ниточки.

Фото: Только густые брови и смартфон не вписались в образ 90-х (instagram.com/kyliejenner)

Примечательно то, что одна из самых известных песен группы Backstreet Boys — Everybody, вышла в том же году, что и родилась Кайли.

Напомним, что ранее мы писали о том, что сестра Кайли и участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер была названа самой высокооплачиваемой моделью 2018 года по версии журнала Forbes.

Кстати, недавно Кендалл Дженнер показала, как носить платье-кольчугу. Цвет полупрозрачного наряда из последней коллекции Джулиана Макдональда, платья которого с удовольствием носят голливудские знаменитости, сам дизайнер назвал - "rich gold".

Также мы писали о том, что бывшая модель Victoria’s Secret снялась в глянцевой фотосесии. На кадрах прекрасная 35-летняя Миранда Керр, которую просто не узнать.

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