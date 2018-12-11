Модель Кендалл Дженнер показала, как носить платье-кольчугу

Фото: instagram.com/kendalljenner

Как всегда стильная Кендалл поразила роскошным образом и продемонстрировала свою идеальную фигуру

На этой неделе в Лондоне состоялась церемония вручения знаменитой британской премии The Fashion Awards 2018. Среди многочисленных гостей церемонии невозможно было не заметить одну из самых сдержаных и элегантных сестер из семьи Кардашьян - Кендалл Дженнер.

Для выхода на красную дорожку Кендалл выбрала трендовое платье-кольчугу в золотистом оттенке с вырезом, соблазнительно приоткрывающем длинные ноги модели. Цвет полупрозрачного наряда из последней коллекции Джулиана Макдональда, платья которого с удовольствием носят голливудские знаменитости, сам дизайнер назвал - "rich gold".

Интересной деталью платья стали подплечники, зрительно превращающие фигуру модели в треугольник. На этот ньюанс стоит обратить внимание, ведь многие дизайнеры в коллекциях 2019 года обратились к стилю девяностых и позаимствовали из него некоторые модные детали.

Фото: Кендалл Дженнер на красной дорожке премии (fashionawards.com)

Платье-кольчуга - набирающий обороты тренд среди знаменитостей, в качестве наряда на публичные мероприятия его примерили многие звезды Голливуда. И, несмотря на то, что такие образы в стиле 90-х уже получили неоднозначный отклик у зрителей, Кендалл все же предпочла именно кольчугу. Впрочем, она не прогадала, на ней такое платье смотрится идеально.

Фото: Так выглядит платье на страничке в блоге дизайнера Джулиана Макдональда (instagram.com/julienmacdonald)

В дополнение к образу Кендалл выбрала скромные босоножки на высоком каблуке в тон оттенка своей кожи, с силиконовым переплетением на пальцах ног. В качестве аксессуаров она предпочла только геометрические серьги, выполненные из металла золотого цвета.

Стоит отметить, что представительница семьи Кардашьян не просто так посетила модную премию, она была одной из ее номинанток. Однако, заполучить награду "Модель года" звезде подиумов не удалось. Ее обошла дочь знаменитой модели Синди Кроуфорд — Кайя Гербер.

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