"Найди 10 отличий": Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину

Певица очаровала фанов забавным фото дочки с мужем
Тоня Матвиенко - счастливая жена и мать и с удовольствием показывает поклонникам кадры из своей семейной жизни. Певица опубликовала забавное фото, на котором запечатлены ее муж Арсен Мирзоян и их трехлетняя дочка Нина. Папа и дочь сидят за столом и едят сладости, при этом на их лицах застыло одинаковое выражение.
"Найди 10 отличий", - шутливо подписала очаровательный снимок Матвиенко.
Растроганные подписчики поспешили оставить свои отзывы. При этом их мнения разошлись - некоторые считают, что маленькая Нина копия папы, а другим она больше похожа на маму.
Фото: Арсен Мирзоян с дочкой Ниной (instagram.com/tonya_matvienko)
Нашлись также фолловеры, которые раскритиковали стрижку девочки.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)
В последнее время Матвиенко частенько делится новыми фото с дочуркой.
Фото: дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина (instagram.com/tonya_matvienko)
Напомним, Тоня Матвиенко посвятила мужу новый клип на песню "Доберман".
Ранее Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.
Кстати, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поделились интимными подробностями. До этого пара раскрыла подробности своего судьбоносного знакомства.