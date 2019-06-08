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"Знайди 10 відмінностей": Тоня Матвієнко показала дочку Ніну


Співачка зачарувала фанів забавним фото дочки з чоловіком

Тоня Матвієнко - щаслива дружина і мати і з задоволенням показує шанувальникам кадри зі свого сімейного життя. Співачка опублікувала кумедне фото, на якому зображені її чоловік Арсен Мірзоян та їх трирічна донька Ніна. Тато і дочка сидять за столом і їдять солодощі, при цьому на їхніх обличчях застиг однаковий вираз.

"Знайди 10 відмінностей", - жартівливо підписала чарівний знімок Матвієнко.

Розчулені підписники поспішили залишити свої відгуки. При цьому їхні думки розійшлися - деякі вважають, що маленька Ніна копія тата, а іншим вона більше схожа на маму.

Фото: Арсен Мірзоян з донькою Ніною (instagram.com/tonya_matvienko)

Знайшлися також фолловери, які розкритикували стрижку дівчинки.

  • "Дівчинка копія мами, але чому з такою зачіскою і одягнена так, вона ж дівчинка"
  • "Нема відміностей! Татова доня! Та й по тому!"
  • "Мені схожа на Тоню"
  • "Копія тато..а безлад в голові хто пише гидоти, напевно гормон шкідливості у людей зашкалює от і починають писати"
  • "ДА уж впадає в очі відразу, що у дитини на голові безлад"
  • "Татусева копія"
  • "Навіщо так стригти дівчинку?"
  • "На тата зовсім не схожа. Більше на бабусю"
  • "Миле дитятко. Тільки чому так пострижена?...ну не по-дівчачі взагалі зачіска"
  • "Не схожі взагалі. На бабусю більше"
  • "Ну дуууже схожа!"
  • "Дуже на бабусю Ніну схожа"
  • "Татова доця"
  • "Більше на матусю схожа, тільки що Ніна брюнетка"

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Останнім часом Матвієнко частенько ділиться новими фото з донею.

Фото: дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Ніна (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".

Раніше Тоня Матвієнко умилила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – українською легендою Ніною Матвієнко.

До речі, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями. До цього пара розкрила подробиці свого доленосного знайомства.

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