"Знайди 10 відмінностей": Тоня Матвієнко показала дочку Ніну

Співачка зачарувала фанів забавним фото дочки з чоловіком
Тоня Матвієнко - щаслива дружина і мати і з задоволенням показує шанувальникам кадри зі свого сімейного життя. Співачка опублікувала кумедне фото, на якому зображені її чоловік Арсен Мірзоян та їх трирічна донька Ніна. Тато і дочка сидять за столом і їдять солодощі, при цьому на їхніх обличчях застиг однаковий вираз.
"Знайди 10 відмінностей", - жартівливо підписала чарівний знімок Матвієнко.
Розчулені підписники поспішили залишити свої відгуки. При цьому їхні думки розійшлися - деякі вважають, що маленька Ніна копія тата, а іншим вона більше схожа на маму.
Фото: Арсен Мірзоян з донькою Ніною (instagram.com/tonya_matvienko)
Знайшлися також фолловери, які розкритикували стрижку дівчинки.
Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)
Останнім часом Матвієнко частенько ділиться новими фото з донею.
Фото: дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Ніна (instagram.com/tonya_matvienko)
Нагадаємо, Тоня Матвієнко присвятила чоловікові новий кліп на пісню "Доберман".
Раніше Тоня Матвієнко умилила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – українською легендою Ніною Матвієнко.
До речі, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями. До цього пара розкрила подробиці свого доленосного знайомства.