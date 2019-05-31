"Навязывание правил - не для меня": Джамала рассказала о воспитании сына

Певица порассуждала о том, какой должна быть любовь к детям
Джамала - успешная певица и судья проекта "Голос. Діти", а кроме того счастливая жена и мать маленького сына. В последнее время артистка стала нередко показывать в сети Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился один год. Малыш даже побывал с мамой на съемках вокального шоу, где посидел в кресле звездного тренера и познакомился с коллегами Джамалы по судейству. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным фото с малышом. Мальчик сидит у нее на руках, а она трогательно его целует.
В подписи к публикации Джамала рассказала, что для нее любовь к ребенку и о том, как воспитывает своего маленького непоседу.
"Що для мене любов до дитини? Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Часто можна чути осуд “ви помазали дитину якимось не тим кремом”, “ви дали дитині ковбаску, а треба їсти брокколі”. Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність - ось, що я відчуваю", - откровенно поделилась певица.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики исполнительницы заявили, что она прекрасная мама, и оставили много умиленных отзывов.
Напомним, Джамала вдохновила суперярким образом в стиле тай-дай.
А до этого певица впервые выступила в Ливане с сольным концертом! Здесь Джамала удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео.
Кстати, Джамала презентовала клип на песню Solo, появившись в видео в воздушном "зефирном" платье.