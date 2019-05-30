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Наш позитивчик: Джамала вдохновила суперярким образом в стиле тай-дай

Lite » Мода 30.05.2019 - 11:56
Наш позитивчик: Джамала вдохновила суперярким образом в стиле тай-дай
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала блеснула чувством стиля

Джамала блеснула перед своими поклонниками новым стильным образом. Более того, украинская исполнительница отметила, что у нее выдался очень насыщенный день. Мало того, что певица посетила модную вечеринку в Киеве, так еще и провела эмоциональный вечер в кругу друзей-музыкантов.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Джамала буквально засыпала поклонников короткими видео с различных мероприятий, которые успела посетить 29 мая в Киеве. К примеру, певица стала одной из участниц специальной встречи для музыкантов - Collaba Club, где также была Alyona Alyona и коллектив YUKO. Музыканты обсуждали во время встречи различные музыкальные тренды и возможные новые коллаборации…

И о трендах. Обратим внимание на стильный образ Джамалы. Певица блистала в стиле кэжуал. В цетре внимания – пестрая разноцветная футболка, разукрашенная техникой тай-дай. Свой образ певица дополнила черной кожаной юбкой, а также оригинальными туфлями со шнуровкой.

Стильная Джамала

Стильная Джамала

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Вдихати вже літній Київ, насолоджуватись новою музикою, надихатись українськими музикантами... Приєднуйся до мене в сторіс на івенті Collaba Club від @MasterskayaLab. Багато авторської музики та чистого таланту, який спонукає рухатись вперед, створювати та бути живою", - подписала фото Джамала. 

Поклонники певицы оставили первые отзывы:

  • Клевая футболка!
  • Красивая!
  • Невероятно круто!
  • Крутышка!
  • Наша самая любимая)
  • Джамала, ты нереальная красавица!
  • ПозитиФЧик )
  • Було дуже круто на Collab club! Стільки талановитих молодих музикантів та виконавців! Стільки креативу і кожен музикант як окремий світ - зі своїм стилем, зі своїм вайбом! А хлопчина зі львову який на весіллях грає просто розірвав!

Напомним, ранее Джамала очаровала нежными образами в честь "именинника". Певица в День Киева рассказала о лучших фестивалях в столице. 

А до этого певица впервые выступила в Ливане с сольным концертом! Здесь Джамала удивила неожиданной импровизацией с уличным музыкантом. В сети опубликовали видео. 

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Новости Украины певецДжамала
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