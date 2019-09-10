ru
ua

Научили мама и тетя: Регина Тодоренко удивила хулиганским репертуаром (видео)

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Тодоренко отметила, что такую песню слышала от мамы и тети

Регина Тодоренко достаточно часто делится с поклонниками не только своими “ТВ-достижениями”, но также и другими талантами. Все же Тодоренко - не только известная ведущая, но также и певица. При этом на своей страничке в сети instagram Тодоренко с удовольствием делиться различными “творческими” моментами жизни. К примеру, не так давно Тодоренко показала фото с горячим красавцем!

А один из недавних постов Регины действительно повеселил сеть. На опубликованном видео Регина поет “хулиганскую одесскую песню”. В это время Влад Топалов подыгрывает любимой на гитаре. Отмечается, что видео было записано во время съемок нового выпуска шоу Тодоренко - “Пятница с Региной”.

“Все-таки девочку из посёлка Котовского забрать можно, а вот посёлок Котовского из девочки НИКОГДА! Этой одесской хулиганистой песне меня научили мои мама и тетя) Только они могли посеять сей шедевр в моей хрупкой детской голове. #регинатодоренко #владтопалов Пы.Сы.: в новом сезон будем стараться звать ещё и звёзд мирового уровня! И пусть все получится)” - пишет Регина.

А поет Регина шуточную “Песню про деревянную ногу”.

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Поклонники Тодоренко также поспешили оценить оригинальное композицию:

  • “Ну и репертуар!)”
  • “Молодцы, ребята очень хорошо получилось Отлично гениально талант”
  • “Регина артистка от природы!!! Агонь!!”
  • “Очень импульсивно”
  • “Регина, у тебя прекрасный голос!”
  • “Вы невероятная”
  • “Семейная идиллия, когда на одной волне”
  • “Парочка та ещё”
  • “Региночка, молодец!!! Браво! Несколько раз прослушала”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений. По словам телеведущей, в гримерке у них с коллегами зашел разговор о том, в чем секрет счастливого брака. Забавно, что даже Влад Топалов не смог сдержаться и также оставил комментарий под новым постом своей супруги.

"Нереально красивые": Лилия Ребрик покорила сеть нежной фотосессией с дочками В безупречном образе и с новой прической: Кейт Миддлтон вместе с мужем отвела детей в школу
Читать все новости