Навчили мама і тітка: Регіна Тодоренко здивувала хуліганським репертуаром (відео)

Регіна Тодоренко досить часто ділиться з шанувальниками не тільки своїми "ТВ-досягненнями", але також і іншими талантами. Все ж Тодоренко - не тільки відома ведуча, але також і співачка. При цьому на своїй сторінці в мережі instagram Тодоренко з задоволенням ділитися різними "творчими" моментами життя. Приміром, не так давно Тодоренко показала фото з гарячим красенем!

А один з недавніх постів Регіни дійсно повеселив мережу. На опублікованому відео Регіна співає "хуліганську одеську пісню". В цей час Влад Топалов підіграє коханій на гітарі. Відзначається, що відео було записано під час зйомок нового випуску шоу Тодоренко - "П'ятниця з Регіною".

“Все-таки дівчинку з селища Котовського забрати можна, а от селище Котовського з дівчинки НІКОЛИ! Цієї одеської хуліганистої пісні мене навчили мої мама і тітка) Тільки вони могли посіяти цей шедевр у моїй тендітній дитячій голові. #регинатодоренко #владтопалов Пи.Си.: у новому сезон будемо намагатися кликати ще і зірок світового рівня! І нехай все вийде)" - пише Регіна.

А співає Регіна жартівливу "Пісню про дерев'яну ногу".

Відео: instagram.com/reginatodorenko

Шанувальники Тодоренко також поспішили оцінити оригінальну композицію:

"Ну і репертуар!)"

"Молодці, дуже добре вийшло Відмінно геніально талант"

“Регіна артистка від природи!!! Агонь!!"

"Дуже імпульсивно"

"Регіна, у тебе прекрасний голос!"

"Ви неймовірна"

"Сімейна ідилія, коли на одній хвилі"

"Парочка та ще"

“Регіночка, молодець!!! Браво! Кілька раз прослухала"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Тодоренко розкрила секрет тривалих щасливих відносин. За словами телеведучої, в гримерці у них з колегами зайшла розмова про те, у чому секрет щасливого шлюбу. Забавно, що навіть Влад Топалов не зміг стриматися і також залишив коментар під новим постом своєї дружини.