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"Натуральная красота": "ангел" Victoria's Secret показала акне

Lite » Звезды 14.12.2018 - 19:06
"Натуральная красота": "ангел" Victoria's Secret показала акне
Тейлор Хилл (фото: instagram.com/taylor_hill)

Красотка-модель откровенно рассказала о проблемах с кожей

Ни для кого не секрет, что для обложкек журналов фотографии звезд ретушируют так, что мама родная не узнает. Однако "ангелы" тоже люди, и у них тоже бывают мирские проблемы, как и у всех нас.

&quot;Натуральная красота&quot;: &quot;ангел&quot; Victoria's Secret показала акне

На фото без макияжа видно проблемную кожу модели (фото: instagram.com/taylor_hill)

Тейлор Хилл, которая с 2015 года является ангелом Victoria's Secret, также знает, что такое акне. 22-летняя модель опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует без косметики на лице.

&quot;Натуральная красота&quot;: &quot;ангел&quot; Victoria's Secret показала акне
На обложке модель выглядит совсем иначе (фото: instagram.com/taylor_hill)

Некоторые подписчики раскритиковали снимок и принялись обсуждать прыщики девушки. А другие, наоборот, похвалили ее за честность.

"Теперь мы не будем жаловаться на нашу кожу!", "А по мне, так даже лучше", "Не все так хорошо, ах да?", – написали фолловеры в комментариях.

Ранее мы писали о том, как "ангел" Victoria’s Secret похвасталась роскошным телом в бикини.

А также кто стал самой высокооплачивоемой моделью года.

Видео: РБК-Украина 

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