Наталья Могилевская раскрыла секреты своего похудения

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно призналась, что набрала 10 лишних килограммов, активно взялась за похудение. 45-летняя артистка даже участвует в челлендже и если не сможет выполнить поставленную цель - побреется налысо. Звезда серьезно подошла к делу и раскрыла главные правила своего похудения.

Могилевская худеет под руководством известного диетолога Натальи Самойленко.

Она перечислила ТОП-3 правила для успешного снижения веса, которых придерживается.

Наталья Могилевская поделилась секретами потери веса и раскрыла свое меню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

1 правило: трехкратный график



Завтрак в первый час после пробуждения

Обед в 13:00 - 14:00

Ужин в 19:00 - 20:00



"В графике учтены все моменты режима питания: длительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые, водные паузы между едой", - отметила певица.



2 правило: биоритмика питания (распределение пищи в течении дня)



"Мой диетолог сделала мне белковые завтраки. Это может быть яйца, рыба, белый сыр + в компанию идут сезонные овощи заправленные оливковым маслом.

Углеводы появляются в ОБЕД. Сезонными оптимальными углеводами являются ягоды и фрукты, кроме того могут быть иногда злаковые продукты, например, гречка или любая другая каша. В компанию идут белки (рыба, морепродукты, бобовые и овощи). УЖИН - это овощи в термообработке без углеводов и без белков. В основе весь рацион на 60% построен из сезонных овощей", - рассказала Наталья.



3 правило: водный режим



"1,5-2 литра воды в день. За 30 минут до приема еды, через 1 час после приема, в промежутках между приемами еды", - уточнила худеющая звезда.

Поклонники поддерживают Могилевскую в комментариях, хотя некоторые и отметили, что такое меню непросто выдержать.