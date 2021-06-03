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Наталья Могилевская пообещала побриться налысо, если проиграет пари

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 12:32
Наталья Могилевская пообещала побриться налысо, если проиграет пари Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская певица Наталья Могилевская недавно призналась, что на карантине набрала 10 лишних килограммов. Звезда готова на многое, чтобы от них избавиться - даже лишиться волос! Так, артистка заключила смелое пари с фитнес-тренером Анитой Луценко.

Об условиях спора исполнительница рассказала в своем Instagram.

Наталья поставила перед собой цель – до 26 июня похудеть на 4 килограмма. Для этого она присоединилась к челленджу, который устроила Анита Луценко. Если же певице не удастся это сделать - она побреется налысо!

В своем аккаунте 45-летняя Могилевская выложила совместное фото с Луценко и публично заявила, что принимает условия челленджа.

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо, если проиграет пари

Наталья Могилевская заключила спор о похудении с Анитой Луценко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ладно, шутки в сторону! Буду или не буду бриться налысо? Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо. Присоединюсь к челленджуАниты Луценко #26июнязубдаю. Анита обещала прыгнуть с парашютом, Даниэль Салем, который страдает клаустрофобией, закрыться на час в гробу, а я - побриться налысо Очень важно сейчас следить за моими Stories. Уже завтра покажу, с какого веса стартую. Для тех, кто по какой-то невероятной причине не слышал об Аните Луценко - рассказываю! Анита - тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі", автор книги о здоровом похудении "Ты просто WOW". Многократная чемпионка Украины и Европы по аэробике и фитнесу. Анита, как же хорошо, что ты не стала юристом. Очень жаль, что тебе пришлось сломать ногу, чтобы найти свое призвание. Хотя нет… не жаль", - написала артистка.

К слову, певица уже успела пошутить о своем смелом пари. Она опубликовала снимок, на котором предстала с лысой головой - вероятно, подправленный с помощью фотошопа. Неожиданный кадр вызвал бурную реакцию у поклонников.

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо, если проиграет пари

Наталья Могилевская шокировала фанатов лысой головой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

  • Супер!!! Красиво! Будете с ямой на одной волне!
  • Погорячились....думаю Наташа не сдастся!
  • Все и сразу, обнулилась
  • Шок контент, но вы и так красивая
  • Не может быть. Хотя очень красивая форма головы и с ней можно все
  • Да нет, Наташа, Вы боец, Вы победите. Хотя....красоту ничем не испортишь, даже отсутствием волос.
  • Это очень шикарно!!!
  • Все равно красавица
  • -4 кг за три недели - это более чем реально! Будет к пляжу шикарная фигура!
  • Блин, лучше скинь те 4 кг
  • Нет, нет ни в коем случае не сдаваться!!!

Напомним, ранее Наталья Могилевская впервые раскрыла правду о своем происхождении.

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