Наталья Могилевская пообещала побриться налысо, если проиграет пари

Популярная украинская певица Наталья Могилевская недавно призналась, что на карантине набрала 10 лишних килограммов . Звезда готова на многое, чтобы от них избавиться - даже лишиться волос! Так, артистка заключила смелое пари с фитнес-тренером Анитой Луценко.

Наталья поставила перед собой цель – до 26 июня похудеть на 4 килограмма. Для этого она присоединилась к челленджу, который устроила Анита Луценко. Если же певице не удастся это сделать - она побреется налысо!

В своем аккаунте 45-летняя Могилевская выложила совместное фото с Луценко и публично заявила, что принимает условия челленджа.

Наталья Могилевская заключила спор о похудении с Анитой Луценко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Ладно, шутки в сторону! Буду или не буду бриться налысо? Если до 26 июня не сброшу 4 кг, то буду бриться налысо. Присоединюсь к челленджуАниты Луценко #26июнязубдаю. Анита обещала прыгнуть с парашютом, Даниэль Салем, который страдает клаустрофобией, закрыться на час в гробу, а я - побриться налысо Очень важно сейчас следить за моими Stories. Уже завтра покажу, с какого веса стартую. Для тех, кто по какой-то невероятной причине не слышал об Аните Луценко - рассказываю! Анита - тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі", автор книги о здоровом похудении "Ты просто WOW". Многократная чемпионка Украины и Европы по аэробике и фитнесу. Анита, как же хорошо, что ты не стала юристом. Очень жаль, что тебе пришлось сломать ногу, чтобы найти свое призвание. Хотя нет… не жаль", - написала артистка.

К слову, певица уже успела пошутить о своем смелом пари. Она опубликовала снимок, на котором предстала с лысой головой - вероятно, подправленный с помощью фотошопа. Неожиданный кадр вызвал бурную реакцию у поклонников.

Наталья Могилевская шокировала фанатов лысой головой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)