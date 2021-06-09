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Наталя Могилевська розкрила секрети свого схуднення

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Середа 09 червня 2021 09:37
Наталя Могилевська розкрила секрети свого схуднення Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно зізналася, що набрала 10 зайвих кілограмів, активно взялася за схуднення. 45-річна артистка навіть бере участь у челленджі і якщо не зможе виконати поставлену мету - поголиться налисо. Зірка серйозно підійшла до справи і розкрила головні правила свого схуднення.

Секретами зниження ваги виконавиця поділилася у своєму Instagram.

Могилевська худне під керівництвом відомого дієтолога Наталії Самойленко.

Вона перерахувала ТОП-3 правила для успішного зниження ваги, яких дотримується.

Наталя Могилевська розкрила секрети свого схуднення

Наталя Могилевська поділилася секретами втрати ваги і розкрила своє меню (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

1 правило: триразовий графік

Сніданок в першу годину після пробудження
Обід о 13:00 - 14: 00
Вечеря 19:00 - 20:00

"У графіку враховані всі моменти режиму харчування: тривалість харчового вікна (12 годин), правило екватора (обід повинен бути в першій половині дня) і чисті, водні паузи між їжею", - зазначила співачка.

2 правило: біоритміка харчування (розподіл їжі протягом дня)

"Мій дієтолог зробила мені білкові сніданки. Це може бути яйця, риба, білий сир + в компанію йдуть сезонні овочі заправлені оливковою олією. Вуглеводи з'являються в обід. Сезонними оптимальними вуглеводами є ягоди і фрукти, крім того можуть бути іноді злакові продукти, наприклад, гречка або будь-яка інша каша. У компанію йдуть білки (риба, морепродукти, бобові та овочі). Вечеря - це овочі в термообробці без вуглеводів і без білків. В основі весь раціон на 60% побудований з сезонних овочів", - розповіла Наталя.

3 правило: водний режим

"1,5-2 літри води в день. За 30 хвилин до прийому їжі, через 1 годину після прийому, в проміжках між прийомами їжі", - уточнила худне зірка.

Шанувальники підтримують Могилевську в коментарях, хоча деякі і відзначили, що таке меню непросто витримати.

  • Сумне меню. У Аніти життєрадісніше...
  • Молодчинка, Наталі . Якщо все виходить, як по писаному, значить повинен бути результат. Але витримати все це вкрай складно і втиснути дієту в скажений ритм життя і роботи
  • Все чітко і зрозуміло
  • Дякую, що ділитеся своїми секретиками
  • Клас, спасибі велике, дуже доступно і просто
  • Дуже сумно так харчуватися...
  • Мені здається, на вечерю тільки овочі не ситно зовсім
  • Смачно і корисно

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська не на жарт розлютилася через ейджизм і аявила, що шукає помічницю віку 40+.

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