Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами

Наталья Могилевская сейчас влюблена и счастлива - певица призналась в чувствах к любимому в новой песне "Покохала", а также разоткровенничалась о деталях их судьбоносной встречи. Впрочем, звезда предпочитает пока что не раскрывать личность и лицо избранника. Однако 44-летняя артистка просто-таки светится, что не раз отмечали ее поклонники. На новом снимке в своем Instagram она примерила весьма пикантный образ и дала совет об отношениях.

Наталья опубликовала оригинальное фото, на котором позирует в соблазнительном наряде - пиджаке с анималистическим принтом и поясом и прозрачной юбке. Завершают эффектный лук серебристые босоножки на каблуке и красивые украшения.

Звезда позирует вместе с манекеном в стильном костюме, оперевшись на его плечо. В подписи она в шутку отметила, что именно с таким мужчиной можно построить прекрасные отношения.

"Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен", - написала Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловеры оценили яркий образ и шутку певицы и засыпали ее комплиментами.

Сто пудово

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Кавалеры закончились, капец

браво!

Тогда у меня муж манекен

Намек?

Скорее всего вы их бесбашенных выбираете.

Звучит смешно, но это правда

Это точно)))

Точняк, мудро сказано

Гениально

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Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, каких мужчин теперь предпочитает. Певица рассказала, как подходила к выбору "своего" мужчины раньше и что изменилось сейчас.