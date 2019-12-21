Наталя Могилевська в прозорій спідниці розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками

Наталя Могилевська зараз закохана і щаслива - співачка зізналася в почуттях до коханого у новій пісні "Покохала", а також розговорилася про деталі їх доленосної зустрічі. Втім, зірка воліє поки що не розкривати особистість і обличчя обранця. Однак 44-річна артистка просто-таки світиться, що не раз відзначали її шанувальники. На новому знімку в своєму Instagram вона приміряла вельми пікантний образ і дала пораду про відносини.

Наталія опублікувала оригінальне фото, на якому позує в спокусливому вбранні - піджаку з анімалістичним принтом і поясом і прозорій спідниці. Завершують ефектний лук сріблясті босоніжки на підборах і гарні прикраси.

Зірка позує разом з манекеном у стильному костюмі, спершись на його плече. У підпису вона жартома зазначила, що саме з таким чоловіком можна побудувати прекрасні відносини.

"Дівчата, якщо у відносинах з чоловіком у вас все чудово, швидше за все, це манекен", - написала Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери оцінили яскравий образ і жарт співачки і засипали її компліментами.

Сто пудово

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Кавалери закінчилися, капець

браво!

Тоді у мене чоловік манекен

Натяк?

Швидше за все ви їх вибираєте бесбашенных.

Звучить смішно, але це правда

Це точно)))

Точняк, мудро сказано

Геніально

найкрасивіші ноги українського шоу-бізнесу

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська зізналася, яких чоловіків тепер обирає. Співачка розповіла, як підходила до вибору "свого" чоловіка раніше і що змінилося зараз.