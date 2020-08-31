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Наталя Могилевська в "хижому" вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками

Понеділок 31 серпня 2020 10:39
Наталя Могилевська в "хижому" вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Ефектна співачка зустрічала учасників на зоряному балконі шоу

У неділю, 30 серпня відбувся перший прямий ефір нового сезону популярного шоу Танці з зірками. Ведучаю зоряного балкона в день прем'єри стала співачка Наталія Могилевська, яка захопила стильним образом і стрункою фігурою.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото зі студії, на якому можна розглянути її яскравий "хижий" лук в деталях. Для ефіру Наталія вибрала сукню асиметричного крою з леопардовим принтом і чорними вставками, яку доповнила босоніжками на шпильці. Зазначимо, що анімалістичний принт є одним з головних трендів цього сезону.

Наряд ефектно оголює одну ногу зірки і підкреслює її підтягнуту фігуру. Могилевська додала до образу масивні прикраси на шию і зробила ефектний макіяж з ацентом на очі.

Наталя Могилевська в &quot;хижому&quot; вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками

Наталя Могилевська блищала на Танцях з зірками 2020 в сукні з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сьогодні я співведуча з Юрою Горбуновим і Тіною Кароль в довгоочікуваному першому ефірі шоу @tanci1plus1 і буду підтримувати всіх учасників на балконі! Якщо у вас є якісь питання які ви хочете задати нашим героям або побажання, пишіть в коментарях - я обов'язково передам", - підписала фото співачка.

Фолловери засипали виконавицю компліментами і залишили багато питань для зоряних учасників проекту.

  • Шикарна
  • Наташа, як завжди дуже красива
  • Плаття просто божественне!!!!
  • Ви просто неперевершена
  • Богиня
  • НАТАЛКА ти чарівна,успіху тобі!!!
  • Огого шик
  • Красуня
  • Ого. Вогонь. Ваші луки останнім часом просто мистецтво. Так тримати
  • Яке у Вас шикарне плаття
  • Наталя, ви супер！Як співачка і як Чоловічок і взагалі! Обожнюю！Треба було брати участь знову і знову забрати 1-е місце！
  • Наряд незрівнянний

Наталя Могилевська в &quot;хижому&quot; вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зіркамиНаталя Могилевська в &quot;хижому&quot; вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками

Скріншот коментарів

Раніше ми писали, як пройшов перший прямий ефір нового сезону шоу Танці з зірками 2020.

До речі, вагітна Ілона Гвоздьова розповіла, кому присвятить свій перший танець сезону.

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