Наталя Могилевська в "хижому" вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ефектна співачка зустрічала учасників на зоряному балконі шоу

У неділю, 30 серпня відбувся перший прямий ефір нового сезону популярного шоу Танці з зірками. Ведучаю зоряного балкона в день прем'єри стала співачка Наталія Могилевська, яка захопила стильним образом і стрункою фігурою.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото зі студії, на якому можна розглянути її яскравий "хижий" лук в деталях. Для ефіру Наталія вибрала сукню асиметричного крою з леопардовим принтом і чорними вставками, яку доповнила босоніжками на шпильці. Зазначимо, що анімалістичний принт є одним з головних трендів цього сезону.

Наряд ефектно оголює одну ногу зірки і підкреслює її підтягнуту фігуру. Могилевська додала до образу масивні прикраси на шию і зробила ефектний макіяж з ацентом на очі.

Наталя Могилевська блищала на Танцях з зірками 2020 в сукні з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сьогодні я співведуча з Юрою Горбуновим і Тіною Кароль в довгоочікуваному першому ефірі шоу @tanci1plus1 і буду підтримувати всіх учасників на балконі! Якщо у вас є якісь питання які ви хочете задати нашим героям або побажання, пишіть в коментарях - я обов'язково передам", - підписала фото співачка.

Фолловери засипали виконавицю компліментами і залишили багато питань для зоряних учасників проекту.

Шикарна

Наташа, як завжди дуже красива

Плаття просто божественне!!!!

Ви просто неперевершена

Богиня

НАТАЛКА ти чарівна,успіху тобі!!!

Огого шик

Красуня

Ого. Вогонь. Ваші луки останнім часом просто мистецтво. Так тримати

Яке у Вас шикарне плаття

Наталя, ви супер！Як співачка і як Чоловічок і взагалі! Обожнюю！Треба було брати участь знову і знову забрати 1-е місце！

Наряд незрівнянний

Скріншот коментарів

Раніше ми писали, як пройшов перший прямий ефір нового сезону шоу Танці з зірками 2020.

До речі, вагітна Ілона Гвоздьова розповіла, кому присвятить свій перший танець сезону.