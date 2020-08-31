Наталя Могилевська в "хижому" вбранні блиснула стрункими ніжками на Танцях з зірками

Ефектна співачка зустрічала учасників на зоряному балконі шоу
У неділю, 30 серпня відбувся перший прямий ефір нового сезону популярного шоу Танці з зірками. Ведучаю зоряного балкона в день прем'єри стала співачка Наталія Могилевська, яка захопила стильним образом і стрункою фігурою.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото зі студії, на якому можна розглянути її яскравий "хижий" лук в деталях. Для ефіру Наталія вибрала сукню асиметричного крою з леопардовим принтом і чорними вставками, яку доповнила босоніжками на шпильці. Зазначимо, що анімалістичний принт є одним з головних трендів цього сезону.
Наряд ефектно оголює одну ногу зірки і підкреслює її підтягнуту фігуру. Могилевська додала до образу масивні прикраси на шию і зробила ефектний макіяж з ацентом на очі.
Наталя Могилевська блищала на Танцях з зірками 2020 в сукні з анімалістичним принтом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Сьогодні я співведуча з Юрою Горбуновим і Тіною Кароль в довгоочікуваному першому ефірі шоу @tanci1plus1 і буду підтримувати всіх учасників на балконі! Якщо у вас є якісь питання які ви хочете задати нашим героям або побажання, пишіть в коментарях - я обов'язково передам", - підписала фото співачка.
Фолловери засипали виконавицю компліментами і залишили багато питань для зоряних учасників проекту.
Скріншот коментарів
Раніше ми писали, як пройшов перший прямий ефір нового сезону шоу Танці з зірками 2020.
До речі, вагітна Ілона Гвоздьова розповіла, кому присвятить свій перший танець сезону.